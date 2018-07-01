Украинский пловец Говоров побил рекорд мира на 50 м баттерфляем
Украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на международном турнире в Риме.
Украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на международном турнире в Риме.
В финале соревнований Говоров преодолел дистанцию за 22,27 секунды, что на 0,16 секунды быстрее прежнего мирового рекорда, который установил в 2009 году испанец Рафаэль Муньос в полуфинале национального первенства.
Говоров является чемпионом Европы 2016 года и бронзовым призёром чемпионата мира 2017 года на этой дистанции.
Второе место занял британец Бенджамин Прауд (22,93). Третьим стал голландец Матхис Госен (23,55).