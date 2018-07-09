Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала вторую золотую медаль на юниорском ЧЕ по плаванию в Хельсинки

Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Б
Гурник З
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Приштина
Фола
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
ДАК
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Стумбрас
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Конна'с Куэй
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:00
Кешлы
Бальцан
Футбол. Еврокубки
20:00
Сарпсборг 08
Вестманнайер
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Лиепая
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рига0
ЦСКА Сф0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Слован Бр2
Милсами0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Нымме Калью0
Стьярнан0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Славия Сф1
Ильвес0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Мольде2
Гленавон0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Гзира Юнайтед0
Раднички Н1
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Габала
Футбол. Еврокубки
20:30
Норшелланн
Клифтонвилл
Футбол. Еврокубки
20:45
Бейтар И
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
КуПС
Футбол. Еврокубки
21:00
Луфтетари
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Партизани
Футбол. Еврокубки
21:15
Сараево
Бананц
Футбол. Еврокубки
21:30
Тренчин
Будучност
Футбол. Еврокубки
21:30
ОФК Титоград
Б-36
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Рудар Пл
Футбол. Еврокубки
21:45
Колрейн
Спартак Сб
Футбол. Еврокубки
21:45
Осиек
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
21:45
Рунавик
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Фиори
Рудар В
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Левадия
Футбол. Еврокубки
18:00
Вииторул0
Расинг Л0
Футбол. Еврокубки
18:00
Динамо Мн1
Дерри Сити2
Футбол. Еврокубки
18:00
Лачи1
Анортосис Фамагуста0
Футбол. Еврокубки
18:00
Гандзасар2
Лех1
Футбол. Еврокубки
18:00
Иртыш П0
Тракай1
Футбол. Еврокубки
22:00
Домжале
Широки Бриег
Футбол. Еврокубки
22:00
Уйпешт
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
22:15
Хабнарфьердюр
Лахти
Футбол. Еврокубки
16:00
Тобол Кс2
Самтредиа0
Футбол. Еврокубки
16:00
Кайрат7
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
12По стопам осьминога Пауля: оракулы ЧМ-2018
14Цветная ушанка и самый красивый кокошник на чемпионате мира
9 июля, источник: БЕЛТА

Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала вторую золотую медаль на юниорском ЧЕ по плаванию в Хельсинки

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала вторую золотую медаль на юниорском чемпионате Европы (U-18) по плаванию в Хельсинки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На своей коронной дистанции 50 м баттерфляем брестчанка победила с результатом 26,44 сек. Серебряным призером стала Майя Тобен из Германии — 26,78 сек. Третье место заняла Алена Озкан из Турции — 26,83 сек. Отметим, годом ранее Шкурдай также победила на чемпионате Европы среди юниоров на дистанции 50 баттерфляем.

Читайте также
Илья Шиманович обновил национальный рекорд на 50 м брассом на чемпионате Беларуси по плаванию

Для одного из лидеров белорусской юниорской команды по плаванию это уже вторая медаль на турнире в Хельсинки. Ранее Анастасия Шкурдай праздновала успех в заплыве на 100 м баттерфляем, разделив первое место на пьедестале с британкой Эмили Лардж. Еще одним крупным международным стартом для 15-летней пловчихи станут Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе.

Всего в копилке белорусской команды на завершившемся чемпионате Европы (U-18) две золотые награды и восьмое место в зачете. Наиболее высокие результаты показали пловцы из России, в копилке которых 34 медали, 18 из которых золотые.

 У американского миллиардера нашли белорусские корни
Певец Александр Малинин снял клип в Мирском замке
Россия-2022: какой сборная будет в Катаре
Роналду отказался противостоять Месси
Сборная разочарований ЧМ-2018. Вы точно угадаете половину из них
Призер ОИ умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане
Скандалы и вопрос по Шипулину: первые два месяца Драчева в СБР
«Магнитка» не жалеет миллионов ради Кубка Гагарина
Тарасова — о кончине Тена: Даже не могу говорить, это беспредел
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка