«Обстановка в команде хорошая» — Сергей Чепик о предстоящем чемпионате Европы по плаванию

Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Б
Гурник З
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Приштина
Фола
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
ДАК
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Стумбрас
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Конна'с Куэй
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:00
Кешлы
Бальцан
Футбол. Еврокубки
20:00
Сарпсборг 08
Вестманнайер
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Лиепая
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рига0
ЦСКА Сф0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Слован Бр2
Милсами0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Нымме Калью0
Стьярнан0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Славия Сф1
Ильвес0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Мольде2
Гленавон0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Гзира Юнайтед0
Раднички Н1
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Габала
Футбол. Еврокубки
20:30
Норшелланн
Клифтонвилл
Футбол. Еврокубки
20:45
Бейтар И
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
КуПС
Футбол. Еврокубки
21:00
Луфтетари
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Партизани
Футбол. Еврокубки
21:15
Сараево
Бананц
Футбол. Еврокубки
21:30
Тренчин
Будучност
Футбол. Еврокубки
21:30
ОФК Титоград
Б-36
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Рудар Пл
Футбол. Еврокубки
21:45
Колрейн
Спартак Сб
Футбол. Еврокубки
21:45
Осиек
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
21:45
Рунавик
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Фиори
Рудар В
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Левадия
Футбол. Еврокубки
18:00
Вииторул0
Расинг Л0
Футбол. Еврокубки
18:00
Динамо Мн1
Дерри Сити2
Футбол. Еврокубки
18:00
Лачи1
Анортосис Фамагуста0
Футбол. Еврокубки
18:00
Гандзасар2
Лех1
Футбол. Еврокубки
18:00
Иртыш П0
Тракай1
Футбол. Еврокубки
22:00
Домжале
Широки Бриег
Футбол. Еврокубки
22:00
Уйпешт
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
22:15
Хабнарфьердюр
Лахти
Футбол. Еврокубки
16:00
Тобол Кс2
Самтредиа0
Футбол. Еврокубки
16:00
Кайрат7
Энгордани1
Все события
Фоторепортажи
12По стопам осьминога Пауля: оракулы ЧМ-2018
14Цветная ушанка и самый красивый кокошник на чемпионате мира
17 июля, источник: TeamRussia.pro

«Обстановка в команде хорошая» — Сергей Чепик о предстоящем чемпионате Европы по плаванию

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал о подготовке команды к чемпионату Европы, который состоится в начале августа в Глазго, а также оценил прошедший в Обнинске Кубок России.

«Для тех ребят, которые не отобрались на Европу, соревнования стали продолжением сезона. И, судя по их результатам, они серьёзно готовились к этому старту. Есть пловцы, которых мы потеряли из виду в течение года, и здесь они смогли ещё раз заявить о себе. Хорошо проявили себя спортсмены переходного состава. Их результаты, которые были очень близки к лидерам, показали, что у нас есть хорошая смена, и эти ребята будут хорошим подспорьем для подготовки к Олимпийским играм 2020 года. Мы на них рассчитываем в будущем», — поделился Чепик в интервью на официальном сайте Всероссийской федерации плавания.

К предстоящему чемпионату в Глазго сборная начала подготовку сразу после финала Кубка России. Больше половины команды участвовали в соревнованиях: «Результаты они показали разные, всё зависело от того, как подошёл спортсмен к этим соревнованиям — под большой нагрузкой или нагрузка была снижена, какие задачи он решал. Например, те, кто был до этого старта на “Озере Круглом”, работали с нагрузкой и никто перед Кубком не разгружался. Этот старт для них являлся соревновательной тренировкой. Они плыли много дистанций и продолжали получать нагрузку. После Кубка России мы вернёмся на базу, у нас останется 20 дней до отъезда, ещё неделю тренеры подержат спортсменов в состоянии нагрузки, а потом начнётся сужение».

С 13 июля начался съезд спортсменов на базу «Озеро Круглое». По словам Сергея Чепика, обстановка в команде хорошая: «Максимальная собранность и максимальная отдача, так настраиваются ребята на чемпионат Европы».

 Фехтование: 7 весомых причин заняться этим видом спорта
«Подарок Судьбы — две чёткие полоски!»
Россия-2022: какой сборная будет в Катаре
Роналду отказался противостоять Месси
Сборная разочарований ЧМ-2018. Вы точно угадаете половину из них
Призер ОИ умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане
Скандалы и вопрос по Шипулину: первые два месяца Драчева в СБР
«Магнитка» не жалеет миллионов ради Кубка Гагарина
Тарасова — о кончине Тена: Даже не могу говорить, это беспредел
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка