«Обстановка в команде хорошая» — Сергей Чепик о предстоящем чемпионате Европы по плаванию

«Для тех ребят, которые не отобрались на Европу, соревнования стали продолжением сезона. И, судя по их результатам, они серьёзно готовились к этому старту. Есть пловцы, которых мы потеряли из виду в течение года, и здесь они смогли ещё раз заявить о себе. Хорошо проявили себя спортсмены переходного состава. Их результаты, которые были очень близки к лидерам, показали, что у нас есть хорошая смена, и эти ребята будут хорошим подспорьем для подготовки к Олимпийским играм 2020 года. Мы на них рассчитываем в будущем», — поделился Чепик в интервью на официальном сайте Всероссийской федерации плавания.

К предстоящему чемпионату в Глазго сборная начала подготовку сразу после финала Кубка России. Больше половины команды участвовали в соревнованиях: «Результаты они показали разные, всё зависело от того, как подошёл спортсмен к этим соревнованиям — под большой нагрузкой или нагрузка была снижена, какие задачи он решал. Например, те, кто был до этого старта на “Озере Круглом”, работали с нагрузкой и никто перед Кубком не разгружался. Этот старт для них являлся соревновательной тренировкой. Они плыли много дистанций и продолжали получать нагрузку. После Кубка России мы вернёмся на базу, у нас останется 20 дней до отъезда, ещё неделю тренеры подержат спортсменов в состоянии нагрузки, а потом начнётся сужение».