Евгений Коротышкин: Рылов и Колесников способны побить мировой рекорд

Источник: Спорт-Экспресс

ЖДУ МАКСИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ПОБЕД

— Евгений, чего болельщикам ждать от чемпионата Европы?

— Шансы у нашей команды высокие. Считаю, что от лидеров сборной стоит ждать не просто призовых мест, а именно побед. Я уверен, что на сегодняшний день они находятся в очень хорошем состоянии, что показывают и их результаты. Поэтому думаю, что в этом году можно ожидать максимально успешного выступления. Прежде всего это касается Антона Чупкова, который готов в брассе растерзать всех, Климента Колесникова и Евгения Рылова, та же Юля Ефимова в этом году уже показывала лучшие результаты не просто в Европе, а во всем мире.

— Вы сказали о Чупкове, не назвав при этом рекордсмена России на 50 и 100 метров брассом Кирилла Пригоду.

— Да-да, безусловно, Пригода тоже является действующим рекордсменом, поэтому уверен, что он составит очень серьезную конкуренцию олимпийскому чемпиону британцу Адаму Пити. Заруба действительно будет очень серьезной, и будет очень интересно наблюдать за ней, особенно за спринтерскими дистанциями. Ведь спринт всегда привлекал внимание своей зрелищностью. Короткие дистанции никогда не требуют усидчивости, в них сразу наступает развязка.

— При этом высоких результатов нужно ждать и от молодежи?

— Да, безусловно, и от того же Максима Ступина, и от рекордсменки России Светы Чимровой. Пусть до рекордов мира той же Свете далековато, но тем не менее она на каждых соревнованиях пытается побить свои рекорды России, идет хорошим ходом, но главное — терпение, а результат придет.

ГЛАВНЫМИ КОНКУРЕНТАМИ БУДУТ БРИТАНЦЫ

— Кого считаете главным конкурентом России в борьбе за лидерство в медальном зачете?

— Это все же Европа, таких мощных плавательных стран, как США, Австралия, Япония, Китай не будет. К тому же во многих европейских странах сейчас настала смена поколений. Пропали французы, которые в футболе набрали молодых и дерзких, а в плавании, наоборот, у них перезагрузка наступает, поэтому от них ничего особо не ждем. Достаточно сильны венгры, голландцы.

— Британцы?

— Британцы, безусловно, одна из сильнейших команд, которая будет на чемпионате Европы. Во-первых, потому что они будут выступать у себя дома, и поддержка публики будет очень серьезной. На мой взгляд, именно с Великобританией нам придется бодаться за звание чемпионов.

— Ждать ли мировых рекордов? В том числе от россиян?