Евгений Коротышкин: Рылов и Колесников способны побить мировой рекорд
Серебряный призер Олимпиады-2012 и бронзовый медалист ЧМ-2013 поделился ожиданиями от чемпионата Европы, который 1 августа стартует в Глазго.
Серебряный призер Олимпиады-2012 и бронзовый медалист ЧМ-2013 поделился ожиданиями от чемпионата Европы, который 1 августа стартует в Глазго.
ЖДУ МАКСИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ПОБЕД
— Евгений, чего болельщикам ждать от чемпионата Европы?
— Шансы у нашей команды высокие. Считаю, что от лидеров сборной стоит ждать не просто призовых мест, а именно побед. Я уверен, что на сегодняшний день они находятся в очень хорошем состоянии, что показывают и их результаты. Поэтому думаю, что в этом году можно ожидать максимально успешного выступления. Прежде всего это касается Антона Чупкова, который готов в брассе растерзать всех, Климента Колесникова и Евгения Рылова, та же Юля Ефимова в этом году уже показывала лучшие результаты не просто в Европе, а во всем мире.
— Вы сказали о Чупкове, не назвав при этом рекордсмена России на 50 и 100 метров брассом Кирилла Пригоду.
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— При этом высоких результатов нужно ждать и от молодежи?
— Да, безусловно, и от того же Максима Ступина, и от рекордсменки России Светы Чимровой. Пусть до рекордов мира той же Свете далековато, но тем не менее она на каждых соревнованиях пытается побить свои рекорды России, идет хорошим ходом, но главное — терпение, а результат придет.
ГЛАВНЫМИ КОНКУРЕНТАМИ БУДУТ БРИТАНЦЫ
— Кого считаете главным конкурентом России в борьбе за лидерство в медальном зачете?
— Это все же Европа, таких мощных плавательных стран, как США, Австралия, Япония, Китай не будет. К тому же во многих европейских странах сейчас настала смена поколений. Пропали французы, которые в футболе набрали молодых и дерзких, а в плавании, наоборот, у них перезагрузка наступает, поэтому от них ничего особо не ждем. Достаточно сильны венгры, голландцы.
— Британцы?
— Британцы, безусловно, одна из сильнейших команд, которая будет на чемпионате Европы.
— Ждать ли мировых рекордов? В том числе от россиян?
— А почему нет? Думаю, рекорды будут, и не один. Ведь и Чупков, и Ефимова максимально близки к этому рубежу. Да и тот же Колесников, который