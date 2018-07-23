Текущие события
Футбол. Первый дивизион
22.07
Краснодар-21
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
22.07
Армавир0
Мордовия1
Футбол. Первый дивизион
22.07
Ротор1
Луч0
Футбол. Первый дивизион
22.07
Нижний Новгород2
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
22.07
Балтика1
Тамбов2
Футбол. Кубок России
22.07
Атом0
Металлург Лп1
Футбол. Первый дивизион
22.07
Зенит-21
Чертаново2
Футбол. Первый дивизион
22.07
Факел1
Сочи2
Футбол. Первый дивизион
22.07
Химки0
Томь1
Футбол. Кубок России
22.07
Автофаворит0
Луки-Энергия2
Футбол. Первый дивизион
22.07
Сибирь0
Шинник2
Все события
Фоторепортажи
21Как изменилась стоимость футболистов сборной России после ЧМ?
14Самые яркие головы ЧМ-2018 в России
00:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евгений Коротышкин: Рылов и Колесников способны побить мировой рекорд

Серебряный призер Олимпиады-2012 и бронзовый медалист ЧМ-2013 поделился ожиданиями от чемпионата Европы, который 1 августа стартует в Глазго.

Источник: Спорт-Экспресс

ЖДУ МАКСИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ПОБЕД

— Евгений, чего болельщикам ждать от чемпионата Европы?

— Шансы у нашей команды высокие. Считаю, что от лидеров сборной стоит ждать не просто призовых мест, а именно побед. Я уверен, что на сегодняшний день они находятся в очень хорошем состоянии, что показывают и их результаты. Поэтому думаю, что в этом году можно ожидать максимально успешного выступления. Прежде всего это касается Антона Чупкова, который готов в брассе растерзать всех, Климента Колесникова и Евгения Рылова, та же Юля Ефимова в этом году уже показывала лучшие результаты не просто в Европе, а во всем мире.

— Вы сказали о Чупкове, не назвав при этом рекордсмена России на 50 и 100 метров брассом Кирилла Пригоду.

— Да-да, безусловно, Пригода тоже является действующим рекордсменом, поэтому уверен, что он составит очень серьезную конкуренцию олимпийскому чемпиону британцу Адаму Пити. Заруба действительно будет очень серьезной, и будет очень интересно наблюдать за ней, особенно за спринтерскими дистанциями. Ведь спринт всегда привлекал внимание своей зрелищностью. Короткие дистанции никогда не требуют усидчивости, в них сразу наступает развязка.

— При этом высоких результатов нужно ждать и от молодежи?

— Да, безусловно, и от того же Максима Ступина, и от рекордсменки России Светы Чимровой. Пусть до рекордов мира той же Свете далековато, но тем не менее она на каждых соревнованиях пытается побить свои рекорды России, идет хорошим ходом, но главное — терпение, а результат придет.

ГЛАВНЫМИ КОНКУРЕНТАМИ БУДУТ БРИТАНЦЫ

— Кого считаете главным конкурентом России в борьбе за лидерство в медальном зачете?

— Это все же Европа, таких мощных плавательных стран, как США, Австралия, Япония, Китай не будет. К тому же во многих европейских странах сейчас настала смена поколений. Пропали французы, которые в футболе набрали молодых и дерзких, а в плавании, наоборот, у них перезагрузка наступает, поэтому от них ничего особо не ждем. Достаточно сильны венгры, голландцы.

— Британцы?

— Британцы, безусловно, одна из сильнейших команд, которая будет на чемпионате Европы. Во-первых, потому что они будут выступать у себя дома, и поддержка публики будет очень серьезной. На мой взгляд, именно с Великобританией нам придется бодаться за звание чемпионов.

— Ждать ли мировых рекордов? В том числе от россиян?

— А почему нет? Думаю, рекорды будут, и не один. Ведь и Чупков, и Ефимова максимально близки к этому рубежу. Да и тот же Колесников, который только-только закончил свои юношеские соревнования, уже успел зарекомендовать себя. У него и рекорд мира есть на короткой воде, теперь следующая задача — освоить длинную воду. Надеюсь, что восстановившийся после травмы Рылов создаст достаточно серьезную конкуренцию — он вполне может претендовать на победу. Именно заплывы на 100 и 200 метров на спине и соперничество между Рыловым и Колесниковым будут наиболее интересными, так как сразу два спортсмена готовы приблизиться к рекорду мира, могут раззадорить публику и дать действительно крутое зрелище.

 Убит призер Олимпиады в Сочи
"Арсенал" и "Челси" проиграли борьбу за Головина
Гассиев — Усик: все испортили украинские политики
Источник: Игрок «ПСЖ» подпишет контракт с «Локомотивом» 24 июля
СМИ: Вальверде попросил руководство «Барселоны» купить Черышева
Тренеры ЧМ: Сампаоли уволили, Тите и Даличу предлагают остаться
Почему «Спартаку» нужно срочно продавать Промеса
Сборная России выиграла этап Евролиги по пляжному футболу
Гаджиев: Российский футбол болен. Это касается не только «Анжи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка