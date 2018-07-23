Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Лохте дисквалифицирован за допинг
ТАСС, 23 июля. Американский пловец Райан Лохте дисквалифицирован за употребление допинга. Об этом сообщает Американское антидопинговое агентство (USADA).
ТАСС, 23 июля. Американский пловец Райан Лохте дисквалифицирован за употребление допинга. Об этом сообщает Американское антидопинговое агентство (USADA).
33-летний спортсмен дисквалифицирован на 14 месяцев.
Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира.