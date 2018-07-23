Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Спартак-20
Авангард К0
Футбол. Еврокубки
24.07
Астана
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
24.07
ЧФР
Мальме
Футбол. Еврокубки
24.07
ПАОК
Базель
Футбол. Еврокубки
24.07
Динамо З
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
24.07
Шкендия
Шериф
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие головы ЧМ-2018 в России
21Как изменилась стоимость футболистов сборной России после ЧМ?
20:39 (мск), источник: ТАСС

Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Лохте дисквалифицирован за допинг

ТАСС, 23 июля. Американский пловец Райан Лохте дисквалифицирован за употребление допинга. Об этом сообщает Американское антидопинговое агентство (USADA).

33-летний спортсмен дисквалифицирован на 14 месяцев.

Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира.

 Роман Зобнин рассказал, где хочет играть в Европе
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Дзюба: Когда узнала бабушка лет под сто, понял — это триумф!
«Спартак» узнал возможных соперников в отборочном раунде ЛЧ
Гинер: У ЦСКА деньги есть, а всё, что пишут СМИ, — обман
Беларусь или Словакия. С кем «Зенит» сыграет в Лиге Европы
«Локомотив» награжден золотыми медалями чемпионата России
Непомнящий: Пошел на чемпионат мира — а футбола не было
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка