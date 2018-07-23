Лохте дисквалифицирован за допинг. Как так получилось?

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

В понедельник на официальном сайте Американского антидопингового агентства (USADA) появилась новость, что один из самых известных пловцов современности, 6-кратный олимпийский чемпион и 18-кратный чемпион мира Райан Лохте дисквалифицирован на 14 месяцев. Причина — нарушение антидопинговых правил.

ЗА ЧТО НАКАЗАН ЛОХТЕ?

Как сообщает USADA, 24 мая этого года 33-летний Лохте разместил у себя в социальных сетях фото, где он получает внутривенное вливание в одной из клиник. В агентстве заинтересовались этим случаем и начали расследование, которое показало, что пловец получил внутривенное вливание разрешенных веществ в объеме более 100 мл в промежутке менее чем 12 часов без использования соответствующего терапевтического исключения (TUE).

А согласно правилам, любые внутривенные вливания или инъекции объемом более 100 мл в промежутке чаще, чем 12 часов, запрещены. Если только для этого нет специальных медицинских показаний, это не проводится во время стационарного лечения или хирургических процедур. У Лохте, как уже говорилось, TUE не было и лечения он не проходил.

Срок дисквалификации Лохте отсчитывается с 24 мая. В USADA отметили, что пловец полностью сотрудничал со следствием.

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ ЛОХТЕ?

Американец — один из лучших пловцов последнего десятилетия. Шесть золотых олимпийских медалей и 18 наград высшей пробы с чемпионатов мира (это еще не считая турниров на короткой воде) говорят сами за себя, пусть четыре победы на Играх и были им добыты в эстафете 4×100 метров. Всего же у Лохте 12 олимпийских медалей — это второй результат в истории среди пловцов, больше наград только у его соотечественника Майкла Фелпса.

Ему до сих пор принадлежит мировой рекорд на дистанции 200 метров комплексом — 1.54,00, установленный им на чемпионате мира-2011 в Шанхае.

Последним крупным турниром, в котором принимал участие Лохте, была Олимпиада-2016 в Рио, где он выиграл золото в эстафете 4×200 метров вольным стилем и стал 5-м на дистанции 200 метров комплексом. Впрочем, о завершении карьеры Лохте не объявлял.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjQNVNZA6bt/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjQNVNZA6bt/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Thanks to my friends at @Cheribundi for sending me Cherry REBUILD. I’ve been drinking it for the past few months and there is no doubt that its helped my recovery time. Everyone check it out if you want to be less sore the next time you crush a workout #cheribundi #recovery #rebuild</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ryanlochte/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ryanlochte</a> (@ryanlochte) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-26T19:59:23+00:00">26 Май 2018 в 12:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КАКИЕ ЕЩЕ СКАНДАЛЫ С НИМ СЛУЧАЛИСЬ?

На Играх в Рио американец попал в крайне неприятную историю, которая даже получила название «Лохтегейт». 14 августа Лохте рассказал, что он и трое его товарищей были ограблены во время прогулки по городу. Якобы вооруженные грабители, переодетые полицейскими, заставили их выйти из такси и отняли все ценности на заправке, когда спортсмены возвращались с вечеринки.

Началось расследование, в ходе которого полиция заподозрила Лохте и одного из его спутников во лжи, что грозило им тюремным заключением на срок до 6 месяцев. На следующий день после этого американец принес извинения за то, что преувеличил рассказанную им историю, поскольку был сильно пьян.

В итоге НОК США и местная плавательная федерация отстранили Лохте от всех стартов на 10 месяцев. Кроме того, несколько крупных компаний разорвали с пловцом спонсорские контракты.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ ЛОХТЕ В СПОРТ?

Если срок наказания не будет сокращен, то дисквалификация Лохте закончится 24 июля 2019 года. Таким образом, он точно пропустит ЧМ-2019, который пройдет в Корее с 12 по 28 июля. Тем не менее, американец сохраняет шанс выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.