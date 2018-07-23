Лохте дисквалифицирован за допинг. Как так получилось?
Один из лучших пловцов современности попал в крайне неприятную историю.
Один из лучших пловцов современности попал в крайне неприятную историю.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
В понедельник на официальном сайте Американского антидопингового агентства (USADA) появилась новость, что один из самых известных пловцов современности, 6-кратный олимпийский чемпион и 18-кратный чемпион мира Райан Лохте дисквалифицирован на 14 месяцев. Причина — нарушение антидопинговых правил.
ЗА ЧТО НАКАЗАН ЛОХТЕ?
Как сообщает USADA, 24 мая этого года 33-летний Лохте разместил у себя в социальных сетях фото, где он получает внутривенное вливание в одной из клиник. В агентстве заинтересовались этим случаем и начали расследование, которое показало, что пловец получил внутривенное вливание разрешенных веществ в объеме более 100 мл в промежутке менее чем 12 часов без использования соответствующего терапевтического исключения (TUE).
А согласно правилам, любые внутривенные вливания или инъекции объемом более 100 мл в промежутке чаще, чем 12 часов, запрещены. Если только для этого нет специальных медицинских показаний, это не проводится во время стационарного лечения или хирургических процедур. У Лохте, как уже говорилось, TUE не было и лечения он не проходил.
Срок дисквалификации Лохте отсчитывается с 24 мая. В USADA отметили, что пловец полностью сотрудничал со следствием.
ЧЕМ ЗНАМЕНИТ ЛОХТЕ?
Американец — один из лучших пловцов последнего десятилетия. Шесть золотых олимпийских медалей и 18 наград высшей пробы с чемпионатов мира (это еще не считая турниров на короткой воде) говорят сами за себя, пусть четыре победы на Играх и были им добыты в эстафете 4×100 метров. Всего же у Лохте 12 олимпийских медалей — это второй результат в истории среди пловцов, больше наград только у его соотечественника Майкла Фелпса.
Ему до сих пор принадлежит мировой рекорд на дистанции 200 метров комплексом — 1.54,00, установленный им на чемпионате мира-2011 в Шанхае.
Последним крупным турниром, в котором принимал участие Лохте, была Олимпиада-2016 в Рио, где он выиграл золото в эстафете 4×200 метров вольным стилем и стал 5-м на дистанции 200 метров комплексом. Впрочем, о завершении карьеры Лохте не объявлял.
КАКИЕ ЕЩЕ СКАНДАЛЫ С НИМ СЛУЧАЛИСЬ?
На Играх в Рио американец попал в крайне неприятную историю, которая даже получила название «Лохтегейт». 14 августа Лохте рассказал, что он и трое его товарищей были ограблены во время прогулки по городу. Якобы вооруженные грабители, переодетые полицейскими, заставили их выйти из такси и отняли все ценности на заправке, когда спортсмены возвращались с вечеринки.
Началось расследование, в ходе которого полиция заподозрила Лохте и одного из его спутников во лжи, что грозило им тюремным заключением на срок до 6 месяцев. На следующий день после этого американец принес извинения за то, что преувеличил рассказанную им историю, поскольку был сильно пьян.
В итоге НОК США и местная плавательная федерация отстранили Лохте от всех стартов на 10 месяцев. Кроме того, несколько крупных компаний разорвали с пловцом спонсорские контракты.
ВЕРНЕТСЯ ЛИ ЛОХТЕ В СПОРТ?
Если срок наказания не будет сокращен, то дисквалификация Лохте закончится 24 июля 2019 года. Таким образом, он точно пропустит ЧМ-2019, который пройдет в Корее с 12 по 28 июля. Тем не менее, американец сохраняет шанс выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.