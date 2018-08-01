Техасский школьник побил рекорд Майкла Фелпса 23-летней давности

10-летний школьник, принимавший участие в чемпионате Дальнего Запада в Калифорнии, проплыл дистанцию почти на секунду быстрее Фелпса, который установил рекорд в 1995 году. Примечательно, что Кент, которого все называют Суперменом из-за сходства имени с героем комиксов, серьезно занимается плаванием только на протяжении четырех лет.
«Мне нравится плавать, меня ведь поддерживает столько людей», — сказал сам Кларк CNN. — «Мои родители и тренеры делают все ради меня».
"Это самый талантливый мальчик, которого я когда-либо тренировал, — отметил тренер пловца Диа Риана.
33-летний Фелпс завоевал за карьеру 28 олимпийских наград, 23 из которых золотые.