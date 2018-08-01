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19:01 (мск), источник: Р-Спорт

Техасский школьник побил рекорд Майкла Фелпса 23-летней давности

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Школьник из Техаса Кларк Кент Апуада побил рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса, преодолев 100 метров баттерфляем за 1 минуту и 9,38 секунды.

10-летний школьник, принимавший участие в чемпионате Дальнего Запада в Калифорнии, проплыл дистанцию почти на секунду быстрее Фелпса, который установил рекорд в 1995 году. Примечательно, что Кент, которого все называют Суперменом из-за сходства имени с героем комиксов, серьезно занимается плаванием только на протяжении четырех лет.

«Мне нравится плавать, меня ведь поддерживает столько людей», — сказал сам Кларк CNN. — «Мои родители и тренеры делают все ради меня».

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​"Это самый талантливый мальчик, которого я когда-либо тренировал, — отметил тренер пловца Диа Риана.

33-летний Фелпс завоевал за карьеру 28 олимпийских наград, 23 из которых золотые.

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