Федерация не ставит перед российскими пловцами медальных планов на чемпионате Европы

Источник: ТАСС

Турнир пройдет в Глазго с 3 по 9 августа в рамках первого в истории объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта.

«Команда находится в нормальном состоянии, все уже в Глазго, тренировочный день уже прошел. Спортсмены готовятся к старту, думаю, завтра мы увидим результаты первого дня. Разминочные и соревновательные бассейны в хорошем состоянии, все условия есть, поэтому ждем начала турнира», — заявил Сальников.

«Медальных планов не ставим, могу сказать, наград у нас будет достаточно. Рассчитываем на хорошее выступление наших пловцов, а как получится, будет видно», — добавил он.