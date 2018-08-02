Федерация не ставит перед российскими пловцами медальных планов на чемпионате Европы

Турнир пройдет в Глазго с 3 по 9 августа в рамках первого в истории объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта.
«Команда находится в нормальном состоянии, все уже в Глазго, тренировочный день уже прошел. Спортсмены готовятся к старту, думаю, завтра мы увидим результаты первого дня. Разминочные и соревновательные бассейны в хорошем состоянии, все условия есть, поэтому ждем начала турнира», — заявил Сальников.
«Медальных планов не ставим, могу сказать, наград у нас будет достаточно. Рассчитываем на хорошее выступление наших пловцов, а как получится, будет видно», — добавил он.
На чемпионате Европы выступят 44 российских пловца, включая трехкратного призера Олимпийских игр и пятикратную чемпионку мира Юлию Ефимову, серебряного призера ОИ-2012 и чемпионку мира Анастасию Фесикову, призера ОИ-2008 и мировых первенств Данилу Изотова, бронзового призера Игр-2012 Владимира Морозова, бронзового призера ОИ-2012 и чемпиона мира на короткой воде Сергея Фесикова, рекордсмена мира на дистанции 100 м на спине на короткой воде Климента Колесникова, бронзовых призеров Игр-2016 и чемпионов мира Евгения Рылова и Андрея Чупкова.