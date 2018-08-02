Федерация не ставит перед российскими пловцами медальных планов на чемпионате Европы

Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Алашкерт
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
18:00
Лачи
Мольде
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Дандолк
Футбол. Еврокубки
18:30
Тренчин
Гурник З
Футбол. Еврокубки
19:00
Валлетта
Зриньски
Футбол. Еврокубки
19:00
Флора
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
19:00
Тракай
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:00
Динамо Мн
ДАК
Футбол. Еврокубки
19:00
Славия Сф
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
19:30
Хеккен
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
19:30
Лиллестрем
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
20:00
Линколн
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:00
Вадуц
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
20:00
Адмира Ваккер
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Спартак Сб
Футбол. Еврокубки
20:00
Прогрес
Гонвед
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Железничар
Футбол. Еврокубки
20:00
Мариуполь
Юргорден
Футбол. Еврокубки
20:15
Атромитос А
Динамо Брс
Футбол. Еврокубки
20:30
Слован Бр
Бальцан
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
Б-36
Футбол. Еврокубки
21:00
Витесс
Вииторул
Футбол. Еврокубки
21:00
Астерас
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:15
Сараево
Аталанта
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Рудар В
Футбол. Еврокубки
21:30
Домжале
Уфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Дрита
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:45
Ла Фиорита
Спартак Ю
Футбол. Еврокубки
21:45
АЗ
Кайрат
Футбол. Еврокубки
21:45
Бернли
Абердин
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Осиек
Футбол. Еврокубки
21:45
Бордо
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
21:45
Сарпсборг 08
Санкт-Галлен
Футбол. Еврокубки
21:45
Лех
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
22:00
Крусейдерс
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Раднички Н
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
22:00
Риу Аве
Ягеллония
Футбол. Еврокубки
22:00
Уйпешт
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:15
Хабнарфьердюр
Хапоэль Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Валюр
ФК Санта-Колома
Все события
Фоторепортажи
15Черенков. Навсегда
8Что популярнее — футбол или хоккей? Объясняем на цифрах
13:11 (мск), источник: ТАСС

Федерация не ставит перед российскими пловцами медальных планов на чемпионате Европы

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Всероссийская федерация плавания (ВФП) рассчитывает на как можно более успешное выступление сборной России на чемпионате Европы, но медальных планов перед командой не ставит. Об этом ТАСС заявил глава ВФП Владимир Сальников.

Источник: ТАСС

Турнир пройдет в Глазго с 3 по 9 августа в рамках первого в истории объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта.

«Команда находится в нормальном состоянии, все уже в Глазго, тренировочный день уже прошел. Спортсмены готовятся к старту, думаю, завтра мы увидим результаты первого дня. Разминочные и соревновательные бассейны в хорошем состоянии, все условия есть, поэтому ждем начала турнира», — заявил Сальников.

«Медальных планов не ставим, могу сказать, наград у нас будет достаточно. Рассчитываем на хорошее выступление наших пловцов, а как получится, будет видно», — добавил он.

На чемпионате Европы выступят 44 российских пловца, включая трехкратного призера Олимпийских игр и пятикратную чемпионку мира Юлию Ефимову, серебряного призера ОИ-2012 и чемпионку мира Анастасию Фесикову, призера ОИ-2008 и мировых первенств Данилу Изотова, бронзового призера Игр-2012 Владимира Морозова, бронзового призера ОИ-2012 и чемпиона мира на короткой воде Сергея Фесикова, рекордсмена мира на дистанции 100 м на спине на короткой воде Климента Колесникова, бронзовых призеров Игр-2016 и чемпионов мира Евгения Рылова и Андрея Чупкова.

 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
Чемпион мира в составе сборной Германии перешел в российский клуб
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова
Смолов признался, что был за рулём BMW M5, попавшего в ДТП
Усик объяснил, почему ему не нужно звание Героя Украины
История российского юниора, который уже играет в «ПСЖ»
СМИ: «Андерлехт» принял предложение «Локо» по шведскому игроку
Болельщики «Анжи» создали петицию на имя Путина
Глупость или расчет? Биатлонистки РФ будут выступать за Украину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка