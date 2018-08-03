Каменева с рекордом России вышла в полуфинал ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м кролем

Каменева финишировала второй в своем предварительном заплыве, показав время 24,39 секунды. Предыдущий рекорд России на этой дистанции также был установлен Каменевой, которая на чемпионате России в апреле показала результат 24,61 секунды. Четвертой в этом заплыве финишировала другая россиянка Розалия Насретдинова (25,01).

В своем заплыве Каменева уступила только олимпийской чемпионке из Швеции Саре Шёстрём (24,14), которая попала в полуфинал с лучшим временем. Со вторым результатом в полуфинал вышла еще одна олимпийская чемпионка датчанка Пернилле Блуме (24,27). Каменева показала третье общее время. Насретдинова квалифицировалась в полуфинал с девятым временем.

Полуфиналы в плавании 50 м вольным стилем среди женщин пройдут позднее в пятницу. Финал в данной дисциплине состоится в субботу.