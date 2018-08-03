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14:57 (мск), источник: ТАСС

Каменева с рекордом России вышла в полуфинал ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м кролем

ГЛАЗГО /Великобритания/, 3 августа. /ТАСС/. Россиянка Мария Каменева с рекордом страны квалифицировалась в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Глазго.

Каменева финишировала второй в своем предварительном заплыве, показав время 24,39 секунды. Предыдущий рекорд России на этой дистанции также был установлен Каменевой, которая на чемпионате России в апреле показала результат 24,61 секунды. Четвертой в этом заплыве финишировала другая россиянка Розалия Насретдинова (25,01).

В своем заплыве Каменева уступила только олимпийской чемпионке из Швеции Саре Шёстрём (24,14), которая попала в полуфинал с лучшим временем. Со вторым результатом в полуфинал вышла еще одна олимпийская чемпионка датчанка Пернилле Блуме (24,27). Каменева показала третье общее время. Насретдинова квалифицировалась в полуфинал с девятым временем.

Полуфиналы в плавании 50 м вольным стилем среди женщин пройдут позднее в пятницу. Финал в данной дисциплине состоится в субботу.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 12 августа.

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