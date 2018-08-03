Мужская сборная России выиграла эстафету вольным стилем на чемпионате Европы
ГЛАЗГО, 3 авг — РИА Новости. Пловцы сборной России завоевали золотые медали чемпионата Европы, который проходит в Глазго, победив в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.
ГЛАЗГО, 3 авг — РИА Новости. Пловцы сборной России завоевали золотые медали чемпионата Европы, который проходит в Глазго, победив в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.
В пятницу россияне победили в финальном заплыве со временем 3 минуты 12,23 секунды. Второе место заняла команда Италии (+0,67), третьей стала сборная Польши (+1,97).
В финальном заплыве в составе сборной России соревновались Евгений Рылов, Данила Изотов, Владимир Морозов и Климент Колесников.