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20:44 (мск), источник: Р-Спорт

Мужская сборная России выиграла эстафету вольным стилем на чемпионате Европы

ГЛАЗГО, 3 авг — РИА Новости. Пловцы сборной России завоевали золотые медали чемпионата Европы, который проходит в Глазго, победив в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу россияне победили в финальном заплыве со временем 3 минуты 12,23 секунды. Второе место заняла команда Италии (+0,67), третьей стала сборная Польши (+1,97).

В финальном заплыве в составе сборной России соревновались Евгений Рылов, Данила Изотов, Владимир Морозов и Климент Колесников.

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