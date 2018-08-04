Фесикова с рекордом России вышла в полуфинал ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м на спине

Источник: РИА "Новости"

Фесикова финишировала первой в своем заплыве, показав время 27,23 секунды. Предыдущий рекорд России на дистанции 50 м на спине также был установлен Фесиковой — на чемпионате мира 2009 года в Риме она заняла четвертое место с результатом 27,31 секунды.

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Фесикова показала второе общее время. Второй в этом же заплыве финишировала россиянка Мария Каменева (27,70), показавшая четвертое общее время. С лучшим временем в финал вышла британка Джорджия Дэвис (27,21). Третий результат показала финка Мимоза Джаллоу (27,42).

28-летняя Фесикова является чемпионкой мира, серебряной медалисткой Олимпийских игр. Также она четыре раза выигрывала серебро на мировых первенствах. Дважды россиянка становилась чемпионкой Европы и дважды завоевывала серебро.

Полуфиналы в плавании на 50 м на спине среди женщин пройдут позднее в субботу. Финал в данной дисциплине состоится в воскресенье.