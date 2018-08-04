Фесикова с рекордом России вышла в полуфинал ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м на спине

Фесикова финишировала первой в своем заплыве, показав время 27,23 секунды. Предыдущий рекорд России на дистанции 50 м на спине также был установлен Фесиковой — на чемпионате мира 2009 года в Риме она заняла четвертое место с результатом 27,31 секунды.
Фесикова показала второе общее время. Второй в этом же заплыве финишировала россиянка Мария Каменева (27,70), показавшая четвертое общее время. С лучшим временем в финал вышла британка Джорджия Дэвис (27,21). Третий результат показала финка Мимоза Джаллоу (27,42).
28-летняя Фесикова является чемпионкой мира, серебряной медалисткой Олимпийских игр. Также она четыре раза выигрывала серебро на мировых первенствах. Дважды россиянка становилась чемпионкой Европы и дважды завоевывала серебро.
Полуфиналы в плавании на 50 м на спине среди женщин пройдут позднее в субботу. Финал в данной дисциплине состоится в воскресенье.
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя континентальные первенства по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-БМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).