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21:12 (мск), источник: Р-Спорт

Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

ГЛАЗГО, 4 авг — РИА Новости. Российский пловец Климент Колесников завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 50 м на спине с рекордом мира.

Источник: AFP 2018

На турнире в Глазго Колесников проплыл дистанцию за 24,00 секунды, другой представитель России Владимир Морозов стал четверым — 24,69.

Вторым стал румын Роберт-Андрей Глинта (24,55), третьим — ирландец Шэйн Райан (24,64).

Предыдущий рекорд мира (24,04) принадлежал британцу Лиаму Тэнкоку и был установлен 2 августа 2009 года.

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