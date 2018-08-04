Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине
ГЛАЗГО, 4 авг — РИА Новости. Российский пловец Климент Колесников завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 50 м на спине с рекордом мира.
ГЛАЗГО, 4 авг — РИА Новости. Российский пловец Климент Колесников завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 50 м на спине с рекордом мира.
На турнире в Глазго Колесников проплыл дистанцию за 24,00 секунды, другой представитель России Владимир Морозов стал четверым — 24,69.
Вторым стал румын
Предыдущий рекорд мира (24,04) принадлежал британцу Лиаму Тэнкоку и был установлен 2 августа 2009 года.