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19:50 (мск), источник: ТАСС

Мировой рекорд пловца Колесникова пришлось перепроверять из-за неисправности таймера на ЧЕ

ГЛАЗГО /Великобритания/, 5 августа. /ТАСС/. Мировой рекорд российского пловца Климента Колесникова, который был установлен на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы в Глазго, пришлось перепроверять из-за технической ошибки таймера соревнований. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Европейской лиги плавания (LEN).

Источник: РИА "Новости"

Колесников установил мировой рекорд в субботу, проплыв 50 метров ровно за 24 секунды.

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Предыдущее достижение принадлежало британцу Лиаму Тэнкоку (24,04), которое тот установил в 2009 году на чемпионате мира в Риме.

«Технический комитет по плаванию LEN во время дневной сессии 4 августа выявил возможные проблемы, связанные с фиксацией времени первых девяти гонок сессии, — говорится в сообщении. — После тщательного расследования, выяснилось, что механизм перед стартом сессии был настроен неправильно, что повлияло на ее результаты, которые были на 0,10 секунды быстрее из-за того, что таймер включался с такой задержкой».

В числе результатов, на которые эта ошибка не повлияла, был мировой рекорд Колесникова. Также неисправность таймера не коснулась финального заплыва на дистанции 50 м вольным стилем и смешанной эстафеты 4 по 200 м.

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