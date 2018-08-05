Мировой рекорд пловца Колесникова пришлось перепроверять из-за неисправности таймера на ЧЕ

«Технический комитет по плаванию LEN во время дневной сессии 4 августа выявил возможные проблемы, связанные с фиксацией времени первых девяти гонок сессии, — говорится в сообщении. — После тщательного расследования, выяснилось, что механизм перед стартом сессии был настроен неправильно, что повлияло на ее результаты, которые были на 0,10 секунды быстрее из-за того, что таймер включался с такой задержкой».