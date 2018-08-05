Россиянка Ефимова стала первой на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 100 м брассом

Для российских пловцов медаль Ефимовой стала седьмой на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Российские спортсмены в плавании завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. В общей сложности на объединенном турнире в активе российской команды 17 медалей — девять золотых, три серебряные, пять бронзовых, спортсмены из России лидируют в общекомандном зачете.