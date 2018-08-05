Россиянка Ефимова стала первой на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 100 м брассом

Спортсменка показала результат 1 минута 05,53 секунды. Второе место заняла Рута Мейлутите из Литвы (1.06,26), третьей финишировала итальянка Арианна Кастильони (1.06,54).
Ранее в воскресенье на дистанции 1500 метров вольным стилем победу одержал немец Флориан Веллброк (14.36,15), вторым стал украинец Михаил Романчук (14.36,88), третьим — итальянец Грегорио Палтриньери (14.42,85). На дистанции 100 метров вольным стилем золото завоевал итальянец Алессандро Миресси (48,01), серебро — британец Данкан Скотт (48,23), бронзу — француз Мехди Метелла (48,24), россиянин Владислав Гринев остался четвертым (48,36).
Для российских пловцов медаль Ефимовой стала седьмой на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Российские спортсмены в плавании завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. В общей сложности на объединенном турнире в активе российской команды 17 медалей — девять золотых, три серебряные, пять бронзовых, спортсмены из России лидируют в общекомандном зачете.
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине.
Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-ВМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).