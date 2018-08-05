Россиянка Фесикова завоевала серебро на ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м на спине

Для российских пловцов эта медаль стала восьмой на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Российские спортсмены в плавании завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. В общей сложности на объединенном турнире в активе российской команды 18 медалей — девять золотых, четыре серебряные, пять бронзовых. Спортсмены из России лидируют в общекомандном зачете.