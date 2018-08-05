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21:18 (мск), источник: ТАСС

Российские пловцы завоевали серебро чемпионата Европы в эстафете 4×200 м вольным стилем

ГЛАЗГО /Великобритания/, 5 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по плаванию заняла второе место на чемпионате Европы в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Глазго.

Источник: РИА "Новости"

В составе команды выступали Михаил Вековищев, Мартин Малютин, Данила Изотов и Михаил Довгалюк. Россияне показали результат 7 минут 06,66 секунды. Победу одержала сборная Великобритании (7.05,32), третьими финишировали итальянцы (7.07,58).

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Ранее в воскресенье на дистанции 200 метров баттерфляем победу одержал венгр Кристоф Милак (1.52,79), вторым финишировал его соотечественник Тамаш Кендереси (1.54,36), третьим — итальянец Федерико Бурдиссо (1.55,97).

Для российских пловцов медаль в эстафете стала девятой на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Российские спортсмены в плавании завоевали три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. В общей сложности на объединенном турнире в активе российской команды 19 медалей — девять золотых, пять серебряных, пять бронзовых. Спортсмены из России лидируют в общекомандном зачете.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-ВМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).

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