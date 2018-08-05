Российские пловцы завоевали серебро чемпионата Европы в эстафете 4×200 м вольным стилем

Для российских пловцов медаль в эстафете стала девятой на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Российские спортсмены в плавании завоевали три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. В общей сложности на объединенном турнире в активе российской команды 19 медалей — девять золотых, пять серебряных, пять бронзовых. Спортсмены из России лидируют в общекомандном зачете.