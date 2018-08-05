Юлия Ефимова уничтожила соперниц на 100-метровке. Русская вечеринка на ЧЕ по плаванию продолжается!
У нас 9 медалей в плавании после трех дней ЧЕ.
У нас 9 медалей в плавании после трех дней ЧЕ.
Чемпионат Европы по летним видам спорта каждый день дарит нам поводы для радости и гордости. В Глазго продолжают собирать медали русские пловцы.
Правда, воскресенье началось с разочарования. В полуфинальном заплыве на 100 м вольным стилем Владислав Гринев показал третий результат, но Данила Изотов на лучшей для себя дистанции пролетел мимо финала. Уже в финале Влад шел в топ-4 после «полтинника», за счет разворота стал вырываться вперед. Но на финише его оставили силы, и он стал лишь четвертым. Хуже для атлета ничего быть не может.
Сразу после вольников пришло время поболеть за Юлию Ефимову. Полуфинал она уверенно выиграла, но все же оставались сомнения. Очень круто выглядит на этом чемпионате ее постоянная оппонентка Рута Мейлютите. Как всегда девушка из Литвы мощно стартовала, но уже на середине дистанции 100 метров брассом Ефимова ее почти догнала. Обычно это случается позже. В итог 0,73 секунды в пользу русской звезды. Ефимова готова как минимум на «4+», а впереди еще две личных дистанции и эстафета. Надеемся, что наши ожидания не станут нашими же проблемами, как говорил классик.
Анастасия Фесикова, которую тренеры перед ЧЕ назвали лидером сборной, тоже начала с медали. Уже в квалификационном заплыве Настя обновила свой же рекорд России на 50 м на спине — 27,23 с, в полуфинале заняла второе место, уступив всего 0,03 секунды первому месту. И в скоротечном финале Фесикова вплоть до финишного касания боролась с Джорджией Дэвис, но больше повезло британке. 0,08 сек. разделило девушек. Родной бассейн и все такое.
В последнем заплыве дня у нас был шанс пополнить медальную коллекцию. Мужская эстафета 4×200 м вольным стилем не то чтобы исконно наш вид, но временами выстреливаем. По сравнению с выигранной квалификацией была сделана одна перестановка: Михаила Довгалюка поставили на заключительный этап, Вячеславу Андрусенко места в четверке не хватило. Мартин Малютин, Данила Изотов и Михаил Вековищев остались в квартете. Россия бодро начала, Малютин вывел команду в лидеры, но затем постепенно наши парни начали скатываться. В
После трех дней ЧЕ у России 9 медалей. Дальше — больше, уже завтра в финальных заплывах примут участие Светлана Чимрова, Антон Чупков и Кирилл Пригода. Русская вечеринка в Глазго будет длиться если не вечно, то еще несколько дней точно.
Владимир Афанасьев