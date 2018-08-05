Текущие события
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат1
Енисей0
Футбол. Зарубежный
19:30
Десна0
Александрия2
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал К1
Мариуполь2
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА0
Ростов1
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты2
Олимпик Д2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов0
Оренбург3
Все события
Фоторепортажи
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
14Семин vs. Каррера: кто эмоциональнее и стильнее
22:42 (мск), источник: Sport24

Юлия Ефимова уничтожила соперниц на 100-метровке. Русская вечеринка на ЧЕ по плаванию продолжается!

У нас 9 медалей в плавании после трех дней ЧЕ.

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы по летним видам спорта каждый день дарит нам поводы для радости и гордости. В Глазго продолжают собирать медали русские пловцы.

Правда, воскресенье началось с разочарования. В полуфинальном заплыве на 100 м вольным стилем Владислав Гринев показал третий результат, но Данила Изотов на лучшей для себя дистанции пролетел мимо финала. Уже в финале Влад шел в топ-4 после «полтинника», за счет разворота стал вырываться вперед. Но на финише его оставили силы, и он стал лишь четвертым. Хуже для атлета ничего быть не может.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после вольников пришло время поболеть за Юлию Ефимову. Полуфинал она уверенно выиграла, но все же оставались сомнения. Очень круто выглядит на этом чемпионате ее постоянная оппонентка Рута Мейлютите. Как всегда девушка из Литвы мощно стартовала, но уже на середине дистанции 100 метров брассом Ефимова ее почти догнала. Обычно это случается позже. В итог 0,73 секунды в пользу русской звезды. Ефимова готова как минимум на «4+», а впереди еще две личных дистанции и эстафета. Надеемся, что наши ожидания не станут нашими же проблемами, как говорил классик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анастасия Фесикова, которую тренеры перед ЧЕ назвали лидером сборной, тоже начала с медали. Уже в квалификационном заплыве Настя обновила свой же рекорд России на 50 м на спине — 27,23 с, в полуфинале заняла второе место, уступив всего 0,03 секунды первому месту. И в скоротечном финале Фесикова вплоть до финишного касания боролась с Джорджией Дэвис, но больше повезло британке. 0,08 сек. разделило девушек. Родной бассейн и все такое.

Во время загрузки произошла ошибка.

В последнем заплыве дня у нас был шанс пополнить медальную коллекцию. Мужская эстафета 4×200 м вольным стилем не то чтобы исконно наш вид, но временами выстреливаем. По сравнению с выигранной квалификацией была сделана одна перестановка: Михаила Довгалюка поставили на заключительный этап, Вячеславу Андрусенко места в четверке не хватило. Мартин Малютин, Данила Изотов и Михаил Вековищев остались в квартете. Россия бодро начала, Малютин вывел команду в лидеры, но затем постепенно наши парни начали скатываться. В какой-то момент пропустили на только перекаченных британцев, но и Италию. Но на последнем этапе Довгалюк принес эстафете серебро, побороться с Великобританией было уже нереально.

Во время загрузки произошла ошибка.

После трех дней ЧЕ у России 9 медалей. Дальше — больше, уже завтра в финальных заплывах примут участие Светлана Чимрова, Антон Чупков и Кирилл Пригода. Русская вечеринка в Глазго будет длиться если не вечно, то еще несколько дней точно.

Владимир Афанасьев

 Горячая Юлия Ефимова. Она поплывет за золотом в Глазго
Самые дорогие особняки игроков НХЛ. В топ-10 — дом Овечкина в Вирджинии
Новый нападающий пока не помогает. Карпин обыгрывает ЦСКА
Почему «Вильярреал» хочет продать лучшего бомбардира РФ на ЧМ
МЮ приготовился побить еще один трансферный рекорд
«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии
«Мы шокированы»: ЦСКА выдал худший старт за 17 лет
Золото Украины: как выступают сбежавшие из России биатлонистки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка