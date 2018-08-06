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19:32 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Чимрова завоевала серебро ЧЕ по плаванию на 200 м баттерфляем

ГЛАЗГО /Великобритания/, 6 августа. /ТАСС/. Россиянка Светлана Чимрова заняла второе место на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 200 метров баттерфляем. Соревнования проходят в Глазго.

Российская спортсменка показала результат 2 минуты 7,33 секунды. Первое место заняла представительница Венгрии Богларка Капаш (2.07,13), тройку замкнула британка Элис Томас (2.07.42).

Для российских пловцов эта медаль стало 10-й на чемпионате Европы. На счету россиян три золотых, пять серебряных и две бронзовых награды. Всего на первом объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта россияне завоевали 25 медалей — 12 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых, сборная России лидирует в общекомандном зачете.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-BMX (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).

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