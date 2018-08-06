Россиянка Чимрова завоевала серебро ЧЕ по плаванию на 200 м баттерфляем

Российская спортсменка показала результат 2 минуты 7,33 секунды. Первое место заняла представительница Венгрии Богларка Капаш (2.07,13), тройку замкнула британка Элис Томас (2.07.42).
Для российских пловцов эта медаль стало 10-й на чемпионате Европы. На счету россиян три золотых, пять серебряных и две бронзовых награды. Всего на первом объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта россияне завоевали 25 медалей — 12 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых, сборная России лидирует в общекомандном зачете.
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-BMX (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).