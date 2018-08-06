Россиянка Чимрова завоевала серебро ЧЕ по плаванию на 200 м баттерфляем

Для российских пловцов эта медаль стало 10-й на чемпионате Европы. На счету россиян три золотых, пять серебряных и две бронзовых награды. Всего на первом объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта россияне завоевали 25 медалей — 12 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых, сборная России лидирует в общекомандном зачете.