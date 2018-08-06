Российский пловец Колесников выиграл золото ЧЕ на 100 м на спине

Российские пловцы на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, завоевали 12 медалей — четыре золотые, шесть серебряных и две бронзовые. Для Колесникова эта победа стала второй на данных соревнованиях, ранее он с мировым рекордом одержал победу на дистанции 50 метров на спине. В общей сложности на объединенном чемпионате Европы российские спортсмены завоевали 27 медалей (13 золотых, восемь серебряных, шесть бронзовых), россияне лидируют в общекомандном зачете.