Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Уфа3
Анжи0
Футбол. Премьер-лига
5.08
Ахмат1
Енисей0
Футбол. Еврокубки
7.08
Астана
Динамо З
Футбол. Еврокубки
7.08
Карабах
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
7.08
Мальме
Видеотон
Футбол. Еврокубки
7.08
Славия Пр
Динамо К
Все события
Фоторепортажи
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
19:36 (мск), источник: ТАСС

Российский пловец Колесников выиграл золото ЧЕ на 100 м на спине

ГЛАЗГО /Великобритания/, 6 августа. /ТАСС/. Россиянин Климент Колесников занял первое место на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 100 метров на спине. Соревнования проходят в Глазго.

Спортсмен показал результат 52,53 секунды. Его соотечественник Евгений Рылов завоевал серебро (52,74), грек Апостолос Христу — бронзу (53,72).

Российские пловцы на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, завоевали 12 медалей — четыре золотые, шесть серебряных и две бронзовые. Для Колесникова эта победа стала второй на данных соревнованиях, ранее он с мировым рекордом одержал победу на дистанции 50 метров на спине. В общей сложности на объединенном чемпионате Европы российские спортсмены завоевали 27 медалей (13 золотых, восемь серебряных, шесть бронзовых), россияне лидируют в общекомандном зачете.

Читайте также
Россиянка Чимрова завоевала серебро ЧЕ по плаванию на 200 м баттерфляем

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-BMX (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).

 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
Блаттер рассказал о сговоре на выборах страны-хозяйки ЧМ по футболу
Стал известен возможный соперник «Спартака» в квалификации ЛЧ
Трансфер Смолова в «Локо» — как это будет
Есть свежие булочки. Панарин — снова хоккеист «Чикаго»?
Представление возможных соперников «Зенита» в Лиге Европы
Малкин вошел в тройку лучших центрфорвардов НХЛ
Черчесов поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным
В «Барселоне» сошли с ума и хотят купить Погба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка