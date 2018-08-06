Российский пловец Колесников выиграл золото ЧЕ на 100 м на спине

Спортсмен показал результат 52,53 секунды. Его соотечественник Евгений Рылов завоевал серебро (52,74), грек Апостолос Христу — бронзу (53,72).
Российские пловцы на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, завоевали 12 медалей — четыре золотые, шесть серебряных и две бронзовые. Для Колесникова эта победа стала второй на данных соревнованиях, ранее он с мировым рекордом одержал победу на дистанции 50 метров на спине. В общей сложности на объединенном чемпионате Европы российские спортсмены завоевали 27 медалей (13 золотых, восемь серебряных, шесть бронзовых), россияне лидируют в общекомандном зачете.
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-BMX (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).