Российский пловец Чупков завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 м брассом

Спортсмен показал результат 2 минуты 06,80 секунды, что является новым рекордом Европы. Предыдущее достижение также принадлежало Чупкову (2.06,96). Вторым стал британец Джеймс Уилби (2.08,39), третьим финишировал итальянец Лука Пиццини (2.08,54). Еще один россиянин Кирилл Пригода занял пятое место (2.08,77).
Для российских пловцов эта медаль стала 14-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, в активе россиян пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды. Чупков ранее на данных соревнованиях завоевал бронзу на дистанции 100 метров брассом. В общей сложности на объединенном чемпионате Европы российские спортсмены завоевали 29 медалей (14 золотых, восемь серебряных, семь бронзовых), россияне лидируют в общекомандном зачете.
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-BMX (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).