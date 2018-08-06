Российский пловец Чупков завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 м брассом

Спортсмен показал результат 2 минуты 06,80 секунды, что является новым рекордом Европы. Предыдущее достижение также принадлежало Чупкову (2.06,96). Вторым стал британец Джеймс Уилби (2.08,39), третьим финишировал итальянец Лука Пиццини (2.08,54). Еще один россиянин Кирилл Пригода занял пятое место (2.08,77).

Для российских пловцов эта медаль стала 14-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, в активе россиян пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды. Чупков ранее на данных соревнованиях завоевал бронзу на дистанции 100 метров брассом. В общей сложности на объединенном чемпионате Европы российские спортсмены завоевали 29 медалей (14 золотых, восемь серебряных, семь бронзовых), россияне лидируют в общекомандном зачете.