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20:39 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Гуженкова завоевала бронзу ЧЕ по плаванию на дистанции 200 м вольным стилем

ГЛАЗГО /Великобритания/, 6 августа. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Гуженкова заняла третье место на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 200 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Глазго.

Спортсменка показала результат 1 минута 56,77 секунды. Первой стала француженка Шарлотт Бонне (1.54,95), второй финишировала голландка Фемке Хемскерк (1.56,72). Еще одна россиянка Валерия Саламатина заняла шестое место (1.58,63).

Для российских пловцов эта медаль стала 13-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, в активе россиян четыре золотые, шесть серебряных и три бронзовые награды. В общей сложности на объединенном чемпионате Европы российские спортсмены завоевали 28 медалей (13 золотых, восемь серебряных, семь бронзовых), россияне лидируют в общекомандном зачете.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-BMX (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).

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