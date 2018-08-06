Россиянка Гуженкова завоевала бронзу ЧЕ по плаванию на дистанции 200 м вольным стилем

Для российских пловцов эта медаль стала 13-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, в активе россиян четыре золотые, шесть серебряных и три бронзовые награды. В общей сложности на объединенном чемпионате Европы российские спортсмены завоевали 28 медалей (13 золотых, восемь серебряных, семь бронзовых), россияне лидируют в общекомандном зачете.