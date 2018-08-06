Российские пловцы завоевали серебро ЧЕ в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м

В составе российской команды выступали Климент Колесников, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Владимир Морозов. Спортсмены показали результат 3 минуты 42,71 секунды. Первое место заняла сборная Великобритании (3.40,18), установив европейский рекорд. Третьими финишировали итальянцы (3.44,85).
Ранее на дистанции 200 метров комплексным плаванием победу одержал швейцарец Джереми Деспланчес (1.57,04), вторым стал немец Филип Хайнтц (1.57,83), третьим — британец Макс Литчфилд (1.57,96). Россиянин Семен Макович остался восьмым (2.00,07).
Для российских пловцов эта медаль в эстафете стала 15-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, в активе россиян пять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. В общей сложности на объединенном чемпионате Европы российские спортсмены завоевали 30 медалей (14 золотых, девять серебряных, семь бронзовых), россияне лидируют в общекомандном зачете.
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-BMX (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).