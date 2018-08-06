Российские пловцы завоевали серебро ЧЕ в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м

Для российских пловцов эта медаль в эстафете стала 15-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, в активе россиян пять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. В общей сложности на объединенном чемпионате Европы российские спортсмены завоевали 30 медалей (14 золотых, девять серебряных, семь бронзовых), россияне лидируют в общекомандном зачете.