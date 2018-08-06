Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Уфа3
Анжи0
Футбол. Премьер-лига
5.08
Ахмат1
Енисей0
Футбол. Еврокубки
7.08
Астана
Динамо З
Футбол. Еврокубки
7.08
Пюник
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
7.08
Карабах
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
7.08
Мальме
Видеотон
Все события
Фоторепортажи
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
11Головин в ЦСКА. Это было круто!
20:53 (мск), источник: ТАСС

Российские пловцы завоевали серебро ЧЕ в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м

ГЛАЗГО /Великобритания/, 6 августа. /ТАСС/. Сборная России по плаванию заняла второе место на чемпионате Европы в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров. Соревнования проходят в Глазго.

В составе российской команды выступали Климент Колесников, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Владимир Морозов. Спортсмены показали результат 3 минуты 42,71 секунды. Первое место заняла сборная Великобритании (3.40,18), установив европейский рекорд. Третьими финишировали итальянцы (3.44,85).

Ранее на дистанции 200 метров комплексным плаванием победу одержал швейцарец Джереми Деспланчес (1.57,04), вторым стал немец Филип Хайнтц (1.57,83), третьим — британец Макс Литчфилд (1.57,96). Россиянин Семен Макович остался восьмым (2.00,07).

Для российских пловцов эта медаль в эстафете стала 15-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, в активе россиян пять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. В общей сложности на объединенном чемпионате Европы российские спортсмены завоевали 30 медалей (14 золотых, девять серебряных, семь бронзовых), россияне лидируют в общекомандном зачете.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-BMX (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).

 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
Блаттер рассказал о сговоре на выборах страны-хозяйки ЧМ по футболу
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»?
СМИ: «Челси» готов отдать 100 миллионов евро за Облака
Есть свежие булочки. Панарин — снова хоккеист «Чикаго»?
Представление возможных соперников «Зенита» в Лиге Европы
Малкин вошел в тройку лучших центрфорвардов НХЛ
Черчесов поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным
В «Барселоне» сошли с ума и хотят купить Погба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка