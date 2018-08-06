«Сделай свое дело и получи удовольствие». Российские пловцы разрывают Европу

Источник: Спорт-Экспресс

Глазго (Шотландия). Чемпионат Европы

Мужчины. Спина. 100 м

1. КОЛЕСНИКОВ — 52,53. 2. РЫЛОВ — отставание 0,21. 3. Христу (Греция) — 1,19.

Брасс. 200 м. 1. ЧУПКОВ — 2.06,80 (рекорд Европы). 2. Уилби (Великобритания) — 1,59. 3. Пиццини (Италия) — 1,74… 5. ПРИГОДА — 1.97.

Комплекс. 200 м

1. Депланш (Швейцария) — 1.57,04. 2. Хайнтц (Германия) — 0,79. 3. Литчфилд (Великобритания) — 0,92.

Женщины. Баттерфляй. 200 м. 1. Капаш (Венгрия) — 2.07,13. 2. ЧИМРОВА — 0,20. 3. Томас (Великобритания) — 0,29.

Вольный стиль. 200 м

1. Бонне (Франция) — 1.54,95. 2. Хемскерк (Голландия) — 1,77. 3. ГУЖЕНКОВА — 1.82.

Смешанная комбинированная эстафета 4×100 м

1. Великобритания — 3.40,18 (рекорд Европы). 2. РОССИЯ (Колесников, Ефимова, Чимрова, Морозов) — 2,53. 3. Италия — 4,67.

Четвертый день чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Глазго, стал самым урожайным для сборной России. А Климент Колесников и Антон Чупков победили с рекордами.

УЖЕ НЕ СЕНСАЦИЯ

Колесников, которому меньше месяца назад исполнилось 18 лет, напоминает этакого Федора Емельяненко в бассейне. Выигрывает почти без эмоций, спокойно уходит в раздевалку, выходит на следующую дистанцию и все повторяется. А потом так же без эмоций говорит, что ничего сверхъестественного не произошло. Все по плану. И его победы — не сенсация.

Колесников уже сейчас — главный герой чемпионата Европы. Или, лучше сказать, на данный момент. На его счету уже три золотых медали. Он победил на дистанции 100 м на спине, обыграв чемпиона мира Евгения Рылова. Накануне в полуфинале Колесников и Рылов плыли в разных заплывах, и Климент впервые в карьере проплыл быстрее главного конкурента.

А в финале его преимущество было очевидным. Рылов после поражения был мрачнее тучи, но на церемонии награждения Колесников в чем-то его убедил, и на лице Евгения появилась улыбка. Впереди соперничество двух великолепных спинистов на дистанции 200 м.

ЖАЛЬ, ДО МИРОВОГО РЕКОРДА НЕ ДОТЯНУЛ

Еще одно золото для сборной России принес чемпион мира и олимпийский призер Антон Чупков. На дистанции 200 м брассом он великолепно разложил силы: на первой стометровке не отстал от соперников, даже экономя силы, а затем включился. Последний полтинник он проплыл с какой-то космической амплитудой и финишировал с результатом 2.06,80. Это новый рекорд Европы и России. До мирового достижения Антону не хватило 0,13 секунды.

«Мне тренер говорил — сделай свое дело и получи удовольствие. Так и произошло. Силы разложил правильно, и все получилось. Чуть-чуть не хватило до мирового рекорда- теперь только об этом и думаю», — признался Чупков после финиша в эфире «Матч ТВ».

Плывший в финале Кирилл Пригода остался без медали. Питерский пловец отдал все силы на первых 100 м, а на второй половине дистанции ускориться уже не смог.

СВЕТЛАНА СЕРЕБРЯНАЯ И ЭСТАФЕТА

Светлана Чимрова отлично провела заплыв на 200 м баттерфляем — непрофильной для себя дистанции (раньше она гораздо лучше выглядела на стометровке). Но к чемпионату Европы Чимрова подготовилась прекрасно. Она была близка даже к победе, но, как потом сама сказала, просто не видела финишного рывка опытнейшей венгерки Богларки Капаш.

Тем не менее, за всю историю российского плавания для наших девушек это первая медаль на дистанции 200 м баттерфляем. Ранее Чимрова стала серебряным призером и на стометровке.

Еще одно серебро сборная России завоевала в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м. Тренерский штаб в финале остановил выбор на Колесникове, Юлии Ефимовой, Чимровой и Владимире Морозове.

Но проблема в том, что незадолго до этого Ефимова и Чимрова плыли 200 метров, и сил на эстафету осталось не так много. Колесников уплыл от соперников, но после третьего этапа шансов на победу не осталось. Россияне проигрывали сборной Великобритании более 7 секунд, и даже отличный этап в исполнении Морозова уже не помог.

НЕЖДАННАЯ БРОНЗА

Сенсационно для сборной России завершился заплыв на 200 м кролем у женщин. Анастасия Гуженкова завоевала бронзу, в борьбе за второе место проиграв лишь касание. Казалось, что в отсутствие Вероники Андрусенко (в девичестве Поповой) шансов на этой дистанции у россиянок нет, но и Гуженкова, и Валерия Саламатина пробились в финал. Саламатина, кстати, финишировал шестой.

Эта бронза — пока самая неожиданная медаль из всех, завоеванных российскими пловцами.

Стоит отметить еще и промежуточные результаты: Анастасия Фесикова пробилась в финал на 100 м на спине, на 200 м вольным стилем за медали будут бороться Михаил Вековищев и Михаил Довгалюк, на 200 м брассом мастер-класс в полуфинале показала Ефимова, а Олег Костин пробился в финал на 50 м баттерфляем, выбив из числа финалистов великого венгра Ласло Чеха.