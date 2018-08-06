«Сделай свое дело и получи удовольствие». Российские пловцы разрывают Европу
Сборная России по плаванию на чемпионате Европы выигрывает медаль за медалью.
Сборная России по плаванию на чемпионате Европы выигрывает медаль за медалью.
Глазго (Шотландия). Чемпионат Европы
Мужчины. Спина. 100 м
1. КОЛЕСНИКОВ — 52,53. 2. РЫЛОВ — отставание 0,21. 3. Христу (Греция) — 1,19.
Брасс. 200 м. 1. ЧУПКОВ — 2.06,80 (рекорд Европы). 2. Уилби (Великобритания) — 1,59. 3. Пиццини (Италия) — 1,74… 5. ПРИГОДА — 1.97.
Комплекс. 200 м
1. Депланш (Швейцария) — 1.57,04. 2. Хайнтц (Германия) — 0,79. 3. Литчфилд (Великобритания) — 0,92.
Женщины. Баттерфляй. 200 м. 1. Капаш (Венгрия) — 2.07,13. 2. ЧИМРОВА — 0,20. 3. Томас (Великобритания) — 0,29.
Вольный стиль. 200 м
1. Бонне (Франция) — 1.54,95. 2. Хемскерк (Голландия) — 1,77. 3. ГУЖЕНКОВА — 1.82.
Смешанная комбинированная эстафета 4×100 м
1. Великобритания — 3.40,18 (рекорд Европы). 2. РОССИЯ (Колесников, Ефимова, Чимрова, Морозов) — 2,53. 3. Италия — 4,67.
Четвертый день чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Глазго, стал самым урожайным для сборной России. А Климент Колесников и Антон Чупков победили с рекордами.
УЖЕ НЕ СЕНСАЦИЯ
Колесников, которому меньше месяца назад исполнилось 18 лет, напоминает этакого Федора Емельяненко в бассейне. Выигрывает почти без эмоций, спокойно уходит в раздевалку, выходит на следующую дистанцию и все повторяется. А потом так же без эмоций говорит, что ничего сверхъестественного не произошло. Все по плану. И его победы — не сенсация.
Колесников уже сейчас — главный герой чемпионата Европы. Или, лучше сказать, на данный момент. На его счету уже три золотых медали. Он победил на дистанции 100 м на спине, обыграв чемпиона мира Евгения Рылова. Накануне в полуфинале Колесников и Рылов плыли в разных заплывах, и Климент впервые в карьере проплыл быстрее главного конкурента.
А в финале его преимущество было очевидным. Рылов после поражения был мрачнее тучи, но на церемонии награждения Колесников в
ЖАЛЬ, ДО МИРОВОГО РЕКОРДА НЕ ДОТЯНУЛ
Еще одно золото для сборной России принес чемпион мира и олимпийский призер Антон Чупков. На дистанции 200 м брассом он великолепно разложил силы: на первой стометровке не отстал от соперников, даже экономя силы, а затем включился. Последний полтинник он проплыл с
«Мне тренер говорил — сделай свое дело и получи удовольствие. Так и произошло. Силы разложил правильно, и все получилось.
Плывший в финале Кирилл Пригода остался без медали. Питерский пловец отдал все силы на первых 100 м, а на второй половине дистанции ускориться уже не смог.
СВЕТЛАНА СЕРЕБРЯНАЯ И ЭСТАФЕТА
Светлана Чимрова отлично провела заплыв на 200 м баттерфляем — непрофильной для себя дистанции (раньше она гораздо лучше выглядела на стометровке). Но к чемпионату Европы Чимрова подготовилась прекрасно. Она была близка даже к победе, но, как потом сама сказала, просто не видела финишного рывка опытнейшей венгерки Богларки Капаш.
Тем не менее, за всю историю российского плавания для наших девушек это первая медаль на дистанции 200 м баттерфляем. Ранее Чимрова стала серебряным призером и на стометровке.
Еще одно серебро сборная России завоевала в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м. Тренерский штаб в финале остановил выбор на Колесникове, Юлии Ефимовой, Чимровой и Владимире Морозове.
Но проблема в том, что незадолго до этого Ефимова и Чимрова плыли 200 метров, и сил на эстафету осталось не так много. Колесников уплыл от соперников, но после третьего этапа шансов на победу не осталось. Россияне проигрывали сборной Великобритании более 7 секунд, и даже отличный этап в исполнении Морозова уже не помог.
НЕЖДАННАЯ БРОНЗА
Сенсационно для сборной России завершился заплыв на 200 м кролем у женщин. Анастасия Гуженкова завоевала бронзу, в борьбе за второе место проиграв лишь касание. Казалось, что в отсутствие Вероники Андрусенко (в девичестве Поповой) шансов на этой дистанции у россиянок нет, но и Гуженкова, и Валерия Саламатина пробились в финал. Саламатина, кстати, финишировал шестой.
Эта бронза — пока самая неожиданная медаль из всех, завоеванных российскими пловцами.
Стоит отметить еще и промежуточные результаты: Анастасия Фесикова пробилась в финал на 100 м на спине, на 200 м вольным стилем за медали будут бороться Михаил Вековищев и Михаил Довгалюк, на 200 м брассом
Кажется, для сборной России в шотландском бассейне все только начинается.