Сборная РФ сохранила лидерство после четвертого медального дня ЧЕ по летним видам спорта

В понедельник сборная России завоевала 10 медалей — пять золотых, три серебряные и две бронзовые. Два золота российской команде принесли синхронистки. Сначала в технической программе солисток победу одержала Светлана Колесниченко, затем россиянки заняли первое место в аналогичной программе групп.

Российские пловцы в понедельник завоевали шесть медалей. На дистанции 100 метров на спине первым стал Климент Колесников, вторым — Евгений Рылов. Еще одно золото команде принес Антон Чупков (200 метров брассом). Серебро завоевали Светлана Чимрова (200 метров баттерфляем) и российская команда в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров, бронзу — Анастасия Гуженкова (200 метров вольным стилем).

В велоспорте на треке Дарья Шмелева завоевала золото в дисциплине гит, а прыгуны в воду Юлия Тимошинина и Евгений Кузнецов стали обладателями бронзы в командных соревнованиях.

Второе место в медальном зачете занимают британские спортсмены, в активе которых 23 награды (7−8−8), на третьей строчке расположились итальянцы (7−7−15).