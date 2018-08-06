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6 августа, источник: ТАСС

Сборная РФ сохранила лидерство после четвертого медального дня ЧЕ по летним видам спорта

ГЛАЗГО /Великобритания/, 6 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены продолжают лидировать в общекомандном медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. По итогам четырех медальных дней в активе сборной страны 31 награда — 15 золотых, девять серебряных, семь бронзовых.

В понедельник сборная России завоевала 10 медалей — пять золотых, три серебряные и две бронзовые. Два золота российской команде принесли синхронистки. Сначала в технической программе солисток победу одержала Светлана Колесниченко, затем россиянки заняли первое место в аналогичной программе групп.

Российские пловцы в понедельник завоевали шесть медалей. На дистанции 100 метров на спине первым стал Климент Колесников, вторым — Евгений Рылов. Еще одно золото команде принес Антон Чупков (200 метров брассом). Серебро завоевали Светлана Чимрова (200 метров баттерфляем) и российская команда в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров, бронзу — Анастасия Гуженкова (200 метров вольным стилем).

В велоспорте на треке Дарья Шмелева завоевала золото в дисциплине гит, а прыгуны в воду Юлия Тимошинина и Евгений Кузнецов стали обладателями бронзы в командных соревнованиях.

Второе место в медальном зачете занимают британские спортсмены, в активе которых 23 награды (7−8−8), на третьей строчке расположились итальянцы (7−7−15).

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-ВМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).

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