Колесников и Колесниченко упрочили лидерство сборной России в медальном зачете ЧЕ в Глазго

Больше всего медалей завоевали российские пловцы, которые не прерывают серию ежедневных побед на турнире. В понедельник их было две. Первое золото принес один из главных героев турнира в Глазго Климент Колесников. 18-летний спортсмен, который до этого победил и побил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине, а также завоевал золото в эстафете 4×100 м вольным стилем, на этот раз стал лучшим на дистанции 100 м на спине.

Несостоявшийся тройной подиум

Колесников опередил своего напарника по команде Евгения Рылова, ставшего вторым. Вполне возможно, что России досталось бы и третье место в этой дисциплине, однако регламент турнира не позволил Григорию Тарасевичу выступить в финале — согласно правилам в решающем заплыве не может участвовать больше двух представителей от одной страны.

«Я немного не понимаю, зачем убирать людей, ведь это очень обидно, ты попал в финал, но в нем все равно не поплывешь, поскольку регламент не позволяет. Мне бы лично было очень неприятно, я бы отказался плыть в таких условиях. Если идет отбор по спортивному принципу, то зачем отсекать людей? Что плохого в том, что четыре человека отбираются от одной страны», — сказал Рылов, который является чемпионом мира на дистанции 200 м на спине.

Что касается Колесникова, то вечером он завоевал еще одну медаль, на этот раз в новой олимпийской дисциплине — смешанной комбинированной эстафете 4×100 м. Его напарниками были победители и призеры чемпионатов мира Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Владимир Морозов. Команда стала второй, уступив британцам.

«Хотелось золото, но даже если бы я выплыла из 1.04, то все равно не смогли бы завоевать его. Две секунды мы проиграли, пока не можем найти, где же они были проиграны. У британцев очень сильная команда», — сказала пятикратная чемпионка мира Ефимова, которая днем ранее одержала победу на дистанции 100 м брассом.

Две медали в понедельник на счету Чимровой. Перед эстафетой она стала второй на 200 м баттерфляем, уступив представительнице Венгрии Богларке Капаш. Достаточно неожиданную награду принесла команде Анастасия Гуженкова, которая стала третьей на дистанции 200 м вольным стилем.

Вторым российским победителем в соревновании пловцов в этот день стал Антон Чупков, проплывший дистанцию 200 м брассом за 2 минуты 6,8 секунды, что является новым рекордом Европы. Примечательно, что свое первое золото на чемпионатах Европы 21-летний спортсмен завоевал уже в статусе чемпиона мира, которым он стал год назад. «Нет, медаль не может быть менее значима, потому что это тоже крутое международное соревнование, здесь также выступает много сильных пловцов. Так что радости не меньше, чем на чемпионате мира», — сказал пловец.

Золото не только у Колесникова, но и у Колесниченко

Не занижают значимость своих наград на чемпионате Европы и российские синхронистки, которые после пропуска в воскресенье комбинированной программы, принесли сборной еще две золотые награды.

Первую медаль завоевала 13-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко, выступавшая в программе солисток. Организаторы чемпионата Европы прислушались к критике участниц соревнований, которые в первые дни турнира буквально слепли в воде, виной чему стало большое содержание хлорки.

«Хочу сказать, что сегодня стало лучше. Возможно, все дело в том, что я меньше плавала без очков, но по ощущениям было лучше, чем до этого», — сказала Колесниченко.

«У меня еще не было золотой медали чемпионата Европы в техническом соло. Каждая медаль очень важна, и мы подходим к ним очень трепетно. Пренебрежительного отношения нет», — подчеркнула спортсменка, которая стала шестикратной чемпионкой Европы.

После нее победу одержала и группа, которая стала лучшей в технической программе, поставленной еще к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. «Эта программа оставляет некое олимпийское послевкусие, поэтому будет грустно провожать ее. Но, с другой стороны, мы рады, — сказала Мария Шурочкина. — Единственное, я бы оставила купальники, потому что они самые шикарные за всю историю».

Главный тренер сборной России Татьяна Покровская пообещала, что постарается удивить всех новыми программами на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в следующем году.

Шмелева собирает золото

Продолжается праздник и в команде России по велотреку. В понедельник очередную победу одержала Дарья Шмелева, на этот раз в дисциплине гит. Спортсменка показала результат 33,285 секунды, опередив украинку Елену Старикову (33,593), третье место заняла немка Мириам Вельте (33,600).

«Дарья Шмелева в очередной раз доказала, что является одной из сильнейших представительниц в велотреке, она показала хорошее время, и эта золотая медаль является абсолютно заслуженной. В то же время это и результат работы всего тренерского штаба, с чем я всех и поздравляю», — сказал главный тренер сборной Сергей Ковпанец.

Для россиян золото велосипедистки стало шестой медалью на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта (три золотые, одна серебряная, две бронзовые). Шмелева на соревнованиях в Глазго выиграла три золотые медали, ранее она победила в командном и индивидуальном спринтах.

Единственное, что испортило настроение поклонником российского велоспорта в понедельник — новость о желании трехкратного олимпийского призера, лидера национальной команды по велошоссе Ольги Забелинской перейти в сборную Узбекистана. Причины она не называет, но если все же велосипедистка решится на этот шаг, ей придется пропустить Олимпиаду в Токио, поскольку карантин в случае перехода спортсмена без согласия национальной федерации длится три года. Всероссийская федерация велосипедного спорта не хочет отпускать Забелинскую.

Первые медали в прыжках

Стартовали в понедельник на чемпионате Европы соревнования прыгунов в воду, которые проходят в столице Шотландии Эдинбурге. Россияне Юлия Тимошинина и Евгений Кузнецов завоевали бронзовые медали в смешанных командных соревнованиях. Спортсмены набрали 349,55 очка за шесть прыжков. Победу одержали украинцы София Лыскун и Олег Колодий (355,90). Вторыми стали немцы Мария Курьо и Лу Массенберг (352,60).

В общекомандном медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта сборная России продолжает уверенно лидировать. По итогам четырех медальных дней в активе российских спортсменов 31 награда — 15 золотых, девять серебряных, семь бронзовых.