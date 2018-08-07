Трехкратный чемпион Европы Колесников не попал в полуфинал в плавании на 200 м на спине

18-летний Колесников финишировал вторым в своем заплыве с результатом 1 минута 57,31 секунды. Первое место в предварительном заплыве занял россиянин Григорий Тарасевич (1.57,07). В другом заплыве победу одержал еще один россиянин Евгений Рылов (1.56,67). Рылов показал первое общее время, Тарасевич — второе, Колесников — третье.
По правилам, в полуфинал могут выйти только два представителя из одной страны, поэтому Колесников, несмотря на высокий результат, не прошел в следующий раунд. Также в полуфинал не квалифицировался россиянин Максим Ступин, показавший время 1.59,60 секунд, которые позволило бы ему пройти дальше, если бы не данное правило. Подобная ситуация ранее произошла на дистанции 100 м на спине. Тарасевич показал третье общее время в предварительных заплывах, уступив Рылову и Колесникову, и не вышел в полуфинал.
Колесников на текущем чемпионате Европы одержал победу на дистанции 50 м с мировым рекордом. Также он выиграл золото в заплыве на 100 м на спине и в эстафете 4×100 м вольным стилем, а также серебро в комбинированной эстафете 4×100 м. Рылов является бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира и дважды бронзовым медалистом. Тарасевич является бронзовым призером чемпионата мира, также в его активе серебро и бронза европейских первенств.
Полуфиналы в плавании на 200 м на спине пройдут во вторник вечером. Финальный заплыв состоится в среду.
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-BMX (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).