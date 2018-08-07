Трехкратный чемпион Европы Колесников не попал в полуфинал в плавании на 200 м на спине

Источник: AFP 2018

18-летний Колесников финишировал вторым в своем заплыве с результатом 1 минута 57,31 секунды. Первое место в предварительном заплыве занял россиянин Григорий Тарасевич (1.57,07). В другом заплыве победу одержал еще один россиянин Евгений Рылов (1.56,67). Рылов показал первое общее время, Тарасевич — второе, Колесников — третье.

По правилам, в полуфинал могут выйти только два представителя из одной страны, поэтому Колесников, несмотря на высокий результат, не прошел в следующий раунд. Также в полуфинал не квалифицировался россиянин Максим Ступин, показавший время 1.59,60 секунд, которые позволило бы ему пройти дальше, если бы не данное правило. Подобная ситуация ранее произошла на дистанции 100 м на спине. Тарасевич показал третье общее время в предварительных заплывах, уступив Рылову и Колесникову, и не вышел в полуфинал.

Колесников на текущем чемпионате Европы одержал победу на дистанции 50 м с мировым рекордом. Также он выиграл золото в заплыве на 100 м на спине и в эстафете 4×100 м вольным стилем, а также серебро в комбинированной эстафете 4×100 м. Рылов является бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира и дважды бронзовым медалистом. Тарасевич является бронзовым призером чемпионата мира, также в его активе серебро и бронза европейских первенств.

Полуфиналы в плавании на 200 м на спине пройдут во вторник вечером. Финальный заплыв состоится в среду.