Россиянка Фесикова завоевала золото ЧЕ по плаванию на дистанции 100 м на спине
ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 августа. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Фесикова заняла первое место на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 100 метров на спине.
ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 августа. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Фесикова заняла первое место на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 100 метров на спине.
Спортсменка показала результат 59,19 секунды. Второй стала британка Джорджия Дэвис (59,36), третьей финишировала итальянка Карлотта Дзофкова (59,61).
Трехкратная олимпийская чемпионка, многократная победительница чемпионатов мира (20) и Европы (29) венгерка Катинка Хоссу финишировала четвертой с результатом 59,64 секунды. Хоссу лишь дважды побеждала на дистанции 100 м на спине на крупных турнирах в стандартных бассейнах — на Играх-2016 и чемпионате Европы-2014.
Для российских пловцов эта медаль стала 17-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Россияне завоевали шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Фесикова ранее стала серебряным призером соревнований на дистанции 50 метров на спине.
На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 39 медалей (19 золотых, 11 серебряных, девять бронзовых). Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине.