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21:03 (мск), источник: ТАСС

Российский пловец Костин завоевал бронзу чемпионата Европы на дистанции 50 м баттерфляем

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Олег Костин занял третье место на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем. Соревнования проходят в Глазго.

Спортсмен показал результат 22,97 секунды. Первое место занял украинец Андрей Говоров (22,48), вторым финишировал британец Бенджамин Прауд (22,78).

Ранее во вторник на дистанции 1500 метров вольным стилем победу одержала итальянка Симона Квадарелла (15.51,61), второй стала немка Сара Кёлер (15.57,85), третьей — венгерка Айна Кешей (16.03,22).

Для российских пловцов медаль Костина стала 16-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Россияне завоевали пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 38 медалей (18 золотых, 11 серебряных, девять бронзовых).

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине.

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