Российский пловец Костин завоевал бронзу чемпионата Европы на дистанции 50 м баттерфляем

Для российских пловцов медаль Костина стала 16-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Россияне завоевали пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 38 медалей (18 золотых, 11 серебряных, девять бронзовых).