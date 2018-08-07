Ефимова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию на дистанции 200 м брассом

Для российских пловцов эта медаль стала 18-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Россияне завоевали семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Ефимова ранее стала чемпионкой Европы на дистанции 100 метров брассом и серебряным призером соревнований в составе российской команды в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров.