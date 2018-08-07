Российский пловец Довгалюк завоевал бронзу ЧЕ на дистанции 200 м вольным стилем

Спортсмен показал результат 1 минута 46,15 секунды. Первым стал британец Данкан Скотт (1.45,34), вторым финишировал Данас Рапсис из Литвы (1.46,07). Еще один россиянин Михаил Вековищев занял шестое место (1.46,79).

Для российских пловцов эта медаль стала 19-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Россияне завоевали семь золотых, семь серебряных и пять бронзовых наград. Довгалюк ранее завоевал две серебряные медали в эстафетах (мужской и смешанной 4×200 м вольным стилем).