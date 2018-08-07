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21:30 (мск), источник: ТАСС

Россиянки завоевали серебро ЧЕ по плаванию в эстафете 4×200 м вольным стилем

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по плаванию заняла второе место на чемпионате Европы в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Глазго.

В составе российской команды выступали Валерия Саламатина, Анна Егорова, Арина Опенышева и Анастасия Гуженкова. Спортсменки показали результат 7 минут 52,87 секунды. Первое место заняла сборная Великобритании (7.51,65), третьими финишировали немки (7.53,76).

Для российских пловцов эта медаль стала 20-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Россияне завоевали семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых наград.

Саламатина ранее завоевала серебро в смешанной эстафете 4×200 метров вольным стилем, Егорова стала третьей на дистанции 800 метров вольным стилем, Гуженкова выиграла бронзу на дистанции 200 метров вольным стилем.

На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 42 медали (20 золотых, 12 серебряных, 10 бронзовых). Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине.

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