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21:32 (мск), источник: ТАСС

Ефимова назвала отвратительным качество еды на чемпионате Европы по плаванию в Глазго

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 августа. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова осталась недовольна качеством еды на чемпионате Европы по плаванию в Глазго. Об этом она рассказала журналистам после победы на дистанции 200 м брассом.

Спортсменка показала результат 2 минуты 21,31 секунды, значительно опередив испанку Джессику Валь Монтеро (2.23,02), которая финишировала следом. Ранее на турнире Ефимова победила на дистанции 100 м брассом и завоевала серебро в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м.

«В принципе все тут достаточно хорошо, автобусы ходят по расписанию. Единственное, еда отвратительная, а так все нормально, — сказала Ефимова. — Кормят тут какими-то сухими макаронами без ничего, приходится их заливать майонезом и кетчупом, так их хоть как-то можно съесть. И мясо тут какое- то жесткое и невкусное».

«И даже заказать еду нельзя, у них кафе не работает. Но ничего, пара дней осталась», — добавила она.

Впереди у Ефимовой на чемпионате Европы еще выступление на дистанции 50 м брассом и в комбинированной эстафете.

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