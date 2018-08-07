Ефимова назвала отвратительным качество еды на чемпионате Европы по плаванию в Глазго

Спортсменка показала результат 2 минуты 21,31 секунды, значительно опередив испанку Джессику Валь Монтеро (2.23,02), которая финишировала следом. Ранее на турнире Ефимова победила на дистанции 100 м брассом и завоевала серебро в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м.

«В принципе все тут достаточно хорошо, автобусы ходят по расписанию. Единственное, еда отвратительная, а так все нормально, — сказала Ефимова. — Кормят тут какими-то сухими макаронами без ничего, приходится их заливать майонезом и кетчупом, так их хоть как-то можно съесть. И мясо тут какое- то жесткое и невкусное».

«И даже заказать еду нельзя, у них кафе не работает. Но ничего, пара дней осталась», — добавила она.