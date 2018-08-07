Российские пловцы лишились медали из-за правил. Пострадал герой

Источник: Спорт-Экспресс

На чемпионате Европы по плаванию, который проходит в рамках глобального Евро-2018 по летним видам спорта, на пятый день турнира сборная России пострадала от правил. Согласно регламенту в полуфинал одной отдельно взятой дистанции не могут пройти более двух спортсменов от одной страны. И эти правила лишили нашу команду верной медали.

СЛИШКОМ МНОГО СИЛЬНЫХ СПИНИСТОВ

В предварительных заплывах на дистанции 200 м на спине сборная России выставила спортсменов, каждый из которых мог бы претендовать на победу — уже завоевавший три золота на турнире Климент Колесников, чемпион мира и обладатель золота и серебра Глазго-2018 Евгений Рылов и Григорий Тарасевич, который ехал на турнир третьим номером.

По итогам всех заплывов Рылов показал лучшее время, Тарасевич — второе, а Колесников — третье. Но в полуфинал прошли только двое. Потом они же уверенно пробились и в финал. Завтра за золото поспорят Рылов и Тарасевич. А Колесников остался без практически гарантированной награды. Слишком много у сборной России сильных спинистов, и действующие правила не допускают того, чтобы весь пьедестал занимали представители одной страны.

ВНОВЬ ФЕСИКОВА С ЕФИМОВОЙ

Капитан сборной России Анастасия Фесикова перед чемпионатом Европы обещала, что будет бороться за золото на одной из дистанций. И обещание сдержала. Фесикова выиграла стометровку на спине с солидным преимуществом, взяв реванш у британки Джорджии Дэвис за поражение на «полтиннике».

После финиша Фесикова призналась, что эта победа далась ей намного тяжелее, чем десять лет назад в Эйндховене, когда все только начиналось. По словам спортсменки, она с трудом доплыла последние десять метров и поборола саму себя. А потом пообещала, что «сборная России еще всем покажет!».

Да уже показывает. Как сказал бы один известный болельщиков, это офигенно! Вслед за Фесиковой свою вторую золотую награду в Глазго завоевала Юлия Ефимова. Прима мирового брасса не оставила никому ни единого шанса на 200-метровке. Ее итоговое преимущество составило почти две секунды.

СЕРЕБРО, БРОНЗА И РЕКОРДЫ

В финале на «полтиннике» баттерфляем сенсацию сотворил Олег Костин. Он завоевал бронзовую награду, а его результат — 22,97 секунды — теперь является рекордом России на этой дистанции. Выплыть из 23 секунд — это уже гроссмейстерский результат. Еще один рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем установила в полуфинале Мария Каменева — 53,60.

Бронзу на дистанции 200 м вольным стилем завоевал Михаил Довгалюк, который приехал на чемпионат Европы больным, но сумел показать свой максимум на сегодняшний день.

Женская сборная России крайне огорчилась серебряной награде в эстафете 4×200 м вольным стилем. Валерия Саламатина, Анна Егорова, Арина Опенышева и Анастасия Гуженкова до последних метров бились с британками, но все же уступили. После завершения эстафеты девушки утешали друг друга, а обессиленная Гуженкова буквально висела на руках подруг.