Российский пловец Рылов завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 м на спине

Спортсмен показал результат 1 минута 53,36 секунды, он установил новый рекорд Европы, предыдущее достижение также было установлено Рыловым в июле 2017 года (1.53,61). Второе место занял поляк Радослав Кавецкий (1.56,07), третьим финишировал итальянец Маттео Рестиво (1.56,29). Россиянин Григорий Тарасевич стал шестым (1.57,37).