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20:18 (мск), источник: ТАСС

Российские пловцы завоевали бронзу ЧЕ в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем

ГЛАЗГО /Великобритания/, 8 августа. /ТАСС/. Сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по плаванию в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды выступали Климент Колесников, Владислав Гринев, Мария Каменева и Арина Опенышева.

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