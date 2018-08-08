Российские пловцы завоевали бронзу ЧЕ в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем
ГЛАЗГО /Великобритания/, 8 августа. /ТАСС/. Сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по плаванию в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем.
ГЛАЗГО /Великобритания/, 8 августа. /ТАСС/. Сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по плаванию в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем.
В составе российской команды выступали Климент Колесников, Владислав Гринев, Мария Каменева и Арина Опенышева.