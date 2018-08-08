Климент Колесников: новый король или Халиф на час?
18-летний россиянин стал одним из героев чемпионата Европы. Насколько он крут?
18-летний россиянин стал одним из героев чемпионата Европы. Насколько он крут?
— 17-летний Климент Колесников стал четвертым в 0,08 от бронзы. Удивил? — спросили у Евгения Рылова вскоре после его победного финиша на чемпионате мира-2017.
— Он будет подтягиваться. Думаю, на чемпионате Европы-2018 Климент будет уже вторым. Вслед за мной.
В тот вечер на Колесникова мало кто обратил внимание. То был один из лучших дней в истории российского плавания, золотые медали ЧМ поочередно завоевали Рылов, Антон Чупков и Юлия Ефимова. Какое там еще четвертое место?
На самом же деле, показанные Климентом на 200 м 1.55,14 были очень толстым намеком на талант парня. Через
Добавил еще как. Уже в конце декабря на «Кубке Владимира Сальникова» он установил первый в карьере взрослый мировой рекорд, проплыв 100 м на короткой воде за 48,90.
Потом еще добавил в результатах к апрельскому чемпионату страны. Правда для хотя бы одной победы на отборе этого не хватило: 100 и 200 м остались за Рыловым, а «полтиннике» победил Владимир Морозов.
Однако нынешний чемпионат Европы стал для спортсмена настоящим прорывом.
Евгений Рылов оказался не прав.
Колесников не стал вторым вслед за ним. На 100 м он опередил его и всех остальных. А на 200 м
Начался турнир в Глазго с эстафеты 4×100 м вольным стилем. Любопытно, что забойщиком в кролевой эстафете был спинист Рылов, а финишером — его коллега по амплуа Колесников. Тренерский штаб знал, что делал. Россия победила, а Климент показал абсолютно лучший результат в команде. Главному спринтеру страны последних лет Владимиру Морозову он привез 0,22, а Даниле Изотову — больше секунды.
На следующий день были 50 м на спине. На которых на все том же чемпионате мира-2017 не попал в полуфинал. На этот раз Климент исполнил все феноменально. Еще в квалификации он остановился в 0,06 от рекорда России, который на тот момент был равен 24,52. В полуфинале с запасом перебил его. А финале пронесся за 24,01! Это выше мирового рекорда! Прежний стоял с 2009 года, когда спортсменам еще разрешалось выступать в костюмах. Единственное, о чем тут можно сожалеть — «полтинника» на спине нет в олимпийской программе.
Его 52,51 — это быстрее рекорда страны Аркадия Вятчанина, стоявшего еще с костюмной эпохи. На
После такого «взрыва» логично было ожидать мощнейшей дуэли на 200 м Колесникова с чемпионом мира на этой дистанции Рыловым. Климент был хорош в квалификации, работал спокойно, но не просчитал, что для попадания в полуфинал ему нужно не только быть в топ-16 по времени (а он стал третьим), но быть еще в двойке лучших россиян. В полуфинале более двух представителей от одной страны быть не может.
Более опытный Григорий Тарасевич держал это в голове и отработал квалификацию близко к максимуму. Он выиграл заплыв и прошел дальше. Хотя в последующем полуфинале спортсмен проплывет на 0,55 хуже. А в финале — на 0,3.
Климент же с показанными на отборе 1.55,91 стал бы в Глазго вторым. Вслед за перебившим свой же рекорд Европы Рыловым.
Если для многих пловцов сезон уже закончен, то у Колесникову впереди еще одно большое событие — юношеские Олимпийские игры, которые в октябре пройдут в
Разумеется, юношеские Игры, как бы они не завершились, амбиций Колесникова не удовлетворят. Ему хочется громких побед на взрослом уровне.
Сейчас Климент не придает значения
Теперь вот и Колесников. И главный вопрос в том, продолжит ли он дальше двигаться семимильными шагами или резко остановится в спортивном развитии, как это было с десятками наших, да и не только, юниоров в прежние годы. Верить в такой расклад совсем не хочется, но подобных примеров в истории — полно.
Однако если этот 18-летний парень продолжит планомерно прибавлять, в российском спорте к Токио-2020 появится суперзвезда космического масштаба. Человек, способный стать мировым королем в плавании на спине.
Правда, Рылов с этим едва ли так просто согласится…
ВЛАДИМИР ИВАНОВ