Климент Колесников: новый король или Халиф на час?

Источник: AFP 2018

— 17-летний Климент Колесников стал четвертым в 0,08 от бронзы. Удивил? — спросили у Евгения Рылова вскоре после его победного финиша на чемпионате мира-2017.

— Он будет подтягиваться. Думаю, на чемпионате Европы-2018 Климент будет уже вторым. Вслед за мной.

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В тот вечер на Колесникова мало кто обратил внимание. То был один из лучших дней в истории российского плавания, золотые медали ЧМ поочередно завоевали Рылов, Антон Чупков и Юлия Ефимова. Какое там еще четвертое место?

На самом же деле, показанные Климентом на 200 м 1.55,14 были очень толстым намеком на талант парня. Через микст-зону он проходил расстроенным. «Этот результат добавит мне мотивации», — сообщил спортсмен.

Добавил еще как. Уже в конце декабря на «Кубке Владимира Сальникова» он установил первый в карьере взрослый мировой рекорд, проплыв 100 м на короткой воде за 48,90.

Потом еще добавил в результатах к апрельскому чемпионату страны. Правда для хотя бы одной победы на отборе этого не хватило: 100 и 200 м остались за Рыловым, а «полтиннике» победил Владимир Морозов.

Однако нынешний чемпионат Европы стал для спортсмена настоящим прорывом.

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ЧТО ОН СДЕЛАЛ В ГЛАЗГО?

Евгений Рылов оказался не прав.

Колесников не стал вторым вслед за ним. На 100 м он опередил его и всех остальных. А на 200 м из-за неопытности пролетел мимо полуфинала. Что ж, даже с Юлией Ефимовой такое бывало.

Начался турнир в Глазго с эстафеты 4×100 м вольным стилем. Любопытно, что забойщиком в кролевой эстафете был спинист Рылов, а финишером — его коллега по амплуа Колесников. Тренерский штаб знал, что делал. Россия победила, а Климент показал абсолютно лучший результат в команде. Главному спринтеру страны последних лет Владимиру Морозову он привез 0,22, а Даниле Изотову — больше секунды.

На следующий день были 50 м на спине. На которых на все том же чемпионате мира-2017 не попал в полуфинал. На этот раз Климент исполнил все феноменально. Еще в квалификации он остановился в 0,06 от рекорда России, который на тот момент был равен 24,52. В полуфинале с запасом перебил его. А финале пронесся за 24,01! Это выше мирового рекорда! Прежний стоял с 2009 года, когда спортсменам еще разрешалось выступать в костюмах. Единственное, о чем тут можно сожалеть — «полтинника» на спине нет в олимпийской программе.

А вот 100 м — есть. И если так пойдет дальше, в Токио-2020 Колесников будет одним из фаворитов на этой дистанции. На чемпионате России он стал вторым с юношеским рекордом мира, а в Глазго сбросил с этого результата еще почти полсекунды!

Его 52,51 — это быстрее рекорда страны Аркадия Вятчанина, стоявшего еще с костюмной эпохи. На топ-уровне, где для побития личного рекорда на 0,1 спортсмены работают годами, столь феноменальный прогресс — нонсенс.

После такого «взрыва» логично было ожидать мощнейшей дуэли на 200 м Колесникова с чемпионом мира на этой дистанции Рыловым. Климент был хорош в квалификации, работал спокойно, но не просчитал, что для попадания в полуфинал ему нужно не только быть в топ-16 по времени (а он стал третьим), но быть еще в двойке лучших россиян. В полуфинале более двух представителей от одной страны быть не может.

Более опытный Григорий Тарасевич держал это в голове и отработал квалификацию близко к максимуму. Он выиграл заплыв и прошел дальше. Хотя в последующем полуфинале спортсмен проплывет на 0,55 хуже. А в финале — на 0,3.

Климент же с показанными на отборе 1.55,91 стал бы в Глазго вторым. Вслед за перебившим свой же рекорд Европы Рыловым.

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ЧТО ДАЛЬШЕ?

Если для многих пловцов сезон уже закончен, то у Колесникову впереди еще одно большое событие — юношеские Олимпийские игры, которые в октябре пройдут в Буэнос-Айресе. Вполне возможно, остальным спинистам там он покажется человеком с другой планеты. Примерно такая же история была в 2014 году, когда находившаяся в расцвете сил Рута Мейлютите приехала на юношескую Олимпиаду в Нанкин. Даже на 50 м ее преимущество над серебряным призером составило более 1,5 секунд.

Разумеется, юношеские Игры, как бы они не завершились, амбиций Колесникова не удовлетворят. Ему хочется громких побед на взрослом уровне.

Сейчас Климент не придает значения каким-то рубежам, для него нет непобедимых соперников. Он даже не задумывается об этом. Не зря же капитан сборной Анастасия Фесикова и личный тренер спортсмена Дмитрий Лазарев говорят, что в жизни он — ребенок. Сама непосредственность. Это помогает ему не загружаться лишними мыслями и показывать выдающиеся результаты. Но ведь рано или поздно он повзрослеет.

Еще совсем недавно главной проблемой российского плавания был провал на уровне перехода из юниорского спорта во взрослый. Сотни побед на детском уровне не преобразовывались в спорте высших достижений хотя бы во что-то серьезное. В последние годы в этом вопросе наметился перелом. Антон Чупков и Рылов — самые яркие тому примеры.

Теперь вот и Колесников. И главный вопрос в том, продолжит ли он дальше двигаться семимильными шагами или резко остановится в спортивном развитии, как это было с десятками наших, да и не только, юниоров в прежние годы. Верить в такой расклад совсем не хочется, но подобных примеров в истории — полно.

Однако если этот 18-летний парень продолжит планомерно прибавлять, в российском спорте к Токио-2020 появится суперзвезда космического масштаба. Человек, способный стать мировым королем в плавании на спине.

Правда, Рылов с этим едва ли так просто согласится…