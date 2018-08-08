Золотой улов. Российский пловец побил рекорд Европы
Евгений Рылов доказал свое превосходство в плавании на спине.
Евгений Рылов доказал свое превосходство в плавании на спине.
Глазго (Великобритания). Чемпионат Европы
Мужчины. Спина. 200 метров. 1. Евгений РЫЛОВ (Россия) — 1.53,36. 2. Радослав Кавецки (Польша) — отставание 2,71. 3. Маттео Рестиво (Италия) — 2,93… 6. Григорий ТАРАСЕВИЧ (Россия) — 4,01.
Смешанная эстафета. 4×100 метров. Вольный стиль. 1. Франция — 3.22,07. 2. Голландия — отставание 1,90. 3. РОССИЯ (Климент Колесников, Владислав Гринев, Мария Каменева, Арина Опенышева) — 2,43.
Предпоследний день чемпионата Европы по плаванию в Глазго принес сборной России две медали. Одна из них — золотая с рекордом, другая — бронзовая в смешанной эстафете.
Для 21-летнего спиниста Евгения Рылова из Видного дистанция 200 м является профильной. Он громко заявил о себе еще в 18 лет, когда на домашнем чемпионате мира сенсационно взял бронзу. Через год на Олимпиаде в
А в прошлом году на чемпионате мира в Будапеште Рылов уверенно выиграл золото. Сейчас в Глазго у него не было соперников. Юный Климент Колесников, который наверняка поборолся бы за медаль, в своем предварительном заплыве уступил Григорию Тарасевичу, а в полуфинал могут выйти только двое спортсменов от одной страны.
Постоянно проживающий в США Тарасевич финал провалил, если судить по занятому шестому месту. Но на чемпионате Европы Григорий все заплывы провел примерно на одном и том же уровне, не сумев прибавить в финале.
После заплыва он рассказал о том, что не смог удержать темп на последнем «полтиннике», закислился и едва доплывал.
Это слова спортсмена, который только что победил с огромным преимуществом и установил рекорд, завоевав второе золото на турнире.
Российские спинисты просто разорвали всех соперников в Глазго, победив на всех дистанциях. А после победы Рылова у российских пловцов стало уже восемь золотых наград. И в заключительный день соревнований большие шансы на то, чтобы довести это число до круглого.
От смешанной эстафеты 4 по 100 м вольным стилем у российских болельщиков были большие ожидания. В финал наша команда пробилась с лучшим временем. Но выбор состава на финал оказался довольно неожиданным: Климент Колесников, Владислав Гринев, Мария Каменева и Арина Опенышева.
Спинист Колесников помог сборной России выиграть королевскую эстафету 4 по 100 (вместе со спинистом Рыловым) и свой этап выиграл. Финалист нынешнего чемпионата на личной стометровке Гринев проплыл вровень с французами, а вот девушки удержать первое место не смогли. Зато помогли российской команде взять бронзу. Понятно, что ожидания были выше, но медаль — всегда медаль.
Юлия Ефимова шикарно провела полуфинал на 50 м брассом. Она единственной из всех разменяла 30 с, а результат 29,66 — новый рекорд чемпионатов Европы. И по всему виду Ефимовой было видно, что это не предел, готова она на большее. Особенно, если со старта будет уходить в воду чуть быстрее. Вместе с ней в финал с шестым результатом пробилась Наталья Иванеева.
Дарья Устинова и Анастасия Авдеева — в финале на дистанции 200 м на спине, а Егор Куимов и Александр Садовников уверенно пробились в финал на дистанции 100 м баттерфляем. Кроме того, в финал на кролевом «полтиннике» уверенно пробился Владимир Морозов.
В последний день плавательного турнира в Глазго, как обещала капитан команды Анастасия Фесикова, сборная России еще всем покажет.
АНДРЕЙ ШИТИХИН