Пловцы укрепили лидерство сборной России в зачете объединенного чемпионата Европы

Золото завоевал Евгений Рылов, победивший на дистанции 200 м на спине с результатом 1 минута 53,56 секунды, установив тем самым новый рекорд Европы и побив собственное достижение 2017 года (1.53,61). Несмотря на золото, спортсмен остался недоволен тем, как сложился для него чемпионат Европы. «Результаты не очень хорошие, но очень хороший опыт, он дает пищу для раздумий над тем, что поменять, как улучшить. Не было бы счастья, да несчастье помогло, опыт в копилку очень хороший», — заявил Рылов.

По словам пловца, его подготовка к турниру получилась скомканной. «Начала пропадать сила, потерял вес на сборах в горах. Сюда приехал, потеряв четыре килограмма, было тяжело с этим справиться, но все нормально, я доволен, что сумел быстро вернуться после долгой реабилитации. С тренером у нас полное взаимопонимание, так что дальше будет проще или интереснее», — добавил он.

Помимо этого, бронзовую медаль завоевала российская команда в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем, в составе которой плыли Климент Колесников, Владислав Гринев, Мария Каменева и Арина Опарышева. «Сегодня боролись за медаль, перед выходом на старт все готовились к тому, что будет серьезная борьба, — сказал Колесников. — Получилось, что стали третьими, я не расстроен ни капельки, поскольку соперники были сильными. Нельзя было акцентировать внимание на том, что мы должны были быть на первом месте, учитывая успешный результат команды на протяжении всего турнира лидерство в медальном зачете».

Представители других водных видов спорта не поддержали успех пловцов

Российские пловцы уже завоевали 22 медали чемпионата Европы. На счету спортсменов восемь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых наград, что является существенным вкладом в копилку национальной команды на объединенном чемпионате Европы. Однако представители других водных видов спорта не поддержали успех пловцов.

В среду стартовали соревнования по плаванию на открытой воде. Победителем заплыва на 5 км стал венгр Криштоф Рашовски, преодолевший дистанцию за 52 минуты 38,9 секунды. Россияне Денис Адеев, Кирилл Абросимов и Сергей Большаков заняли восьмое (+30,1), 15-е (+37,8) и 17-е (+39,9) места соответственно.

У женщин победу одержала голландка Шарон ван Рувендал, показавшая время 56 минут и 1 секунда. Второй стала немка Леони Антония Бек (+16,8), третьей — итальянка Ракель Бруни (+48,6). Россиянки Мария Новикова и Дарья Кулик заняли девятое (+1.24,7) и 17-е (+3.13,5) места.

В прыжках в воду Надежда Бажина и Никита Шлейхер заняли шестое место на трехметровом трамплине в соревновании смешанных дуэтов. Победителями стали немцы Тина Пунцель и Лу Массенберг, второе место заняли британцы Грейс Рид и Росс Хаслам, тройку замкнули украинцы Виктория Кесарь и Станислав Олиферчук.

Медаль Шкуренева и найденный багаж Ласицкене

В Берлине продолжились соревнования легкоатлетов. Первую медаль среди россиян завоевал Илья Шкуренев, который стал вторым в соревновании дестяиборцев. Однако его награда не пойдет в зачет сборной России на чемпионате Европы, так как российские легкоатлеты не могут выступать на европейском первенстве под национальным флагом из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Именно поэтому Шкуренев бежал круг почета по стадиону без триколора.

«Я думаю, все понимают, откуда я родом и чей спортсмен. Мне не нужно ничего никому объяснять и доказывать. Не прошел с флагом сегодня, ну и ладно. Рукой махал всем, кто меня поддерживал, так, что устал», — заявил Шкуренев.

Успех десятиборца прокомментировал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. «Илья сделал большое дело, выиграв первую для нас награду. Уверен, это серебро вселит в остальных спортсменов еще больше уверенности. У нас еще будут здесь медали, но Илья — первый, кому это удалось сделать», — сказал тренер.

Еще одной надеждой в соревнованиях легкоатлетов для российских болельщиков является прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Ее подготовка к турниру была омрачена тем, что багаж спортсменки потеряли при перелете в Берлин. История получила положительный финал в среду, багаж был найден и передан россиянке. «Всю эту историю с пропавшим, а потом найденным багажом я пережила абсолютно спокойно, так как шиповки и форму всегда беру с собой в самолет, поэтому все нормально», — сказала Ласицкене.

Также в среду россиянин Виктор Бутенко занял девятое место в метании диска, а Вера Рудакова не смогла выйти в финал соревнований в беге на 400 м с барьерами.

В общекомандном медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта сборная России продолжает уверенно лидировать. По итогам пяти медальных дней в активе российских спортсменов 44 награды — 21 золотые, 12 серебряные, 11 бронзовые. Второе место в медальном зачете занимают британские спортсмены, имеющие 38 наград (15−12−11), на третьей строчке расположились голландцы — 29 медалей (10−10−9).