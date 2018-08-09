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19:37 (мск), источник: ТАСС

Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата Европы по плаванию на дистанции 50 м брассом

ГЛАЗГО /Великобритания/, 9 августа. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 50 метров брассом на чемпионате Европы по плаванию.

Источник: РИА "Новости"

Соревнования проходят в Глазго.

Россиянка показала время 29,81 секунды. Второй стала британка Имоджен Кларк (30,34), третьей — итальянка Арианна Кастильони (30,41).

Ефимова стала абсолютной чемпионкой Европы, она выиграла все заплывы брассом на дистанциях 50, 100 и 200 метров. 26-летняя россиянка является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Ранее в Глазго Ефимова стала также серебряным призером в составе российской команды в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Для российских пловцов эта медаль стала 23-й на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Россияне завоевали девять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых наград.

На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 48 медалей (23 золотые, 13 серебряных, 12 бронзовых). Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине, турнир завершится 12 августа.

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