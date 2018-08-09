Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Корк Сити
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:45
ТНС
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Марибор
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Сб
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
21:45
Сарпсборг 08
Риека
Футбол. Еврокубки
21:45
Хайберниан
Мольде
Футбол. Еврокубки
21:45
Хайдук С
Стяуа
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Заря Лг0
Брага0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Олимпия Л1
ХИК0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Олимпиакос П3
Люцерн0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бешикташ1
ЛАСК0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Истанбул ББ0
Бернли0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Генк0
Лех0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Витесс0
Базель0
Футбол. Еврокубки
перерыв
ЦСКА Сф1
Копенгаген0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Норшелланн0
Партизан1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ягеллония0
Гент0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лудогорец1
Зриньски0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шериф0
Валюр0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хапоэль Беэр-Шева2
АПОЭЛ2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Торпедо Кт4
Кукеши1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сигма2
Кайрат0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мариуполь1
Бордо3
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тренчин4
Фейеноорд0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аполлон2
Динамо Брс0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо Мн4
Зенит0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Штурм0
АЕК Л2
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
22:05
Слован Бр
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
19:30
РБ Лейпциг3
Университатя Кр1
Футбол. Еврокубки
19:00
Алашкерт0
ЧФР2
Футбол. Еврокубки
19:00
Спартак Ю0
Судува1
Футбол. Еврокубки
19:00
Хапоэль Хайфа1
Аталанта4
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа2
Прогрес1
Все события
Фоторепортажи
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
20ЦСКА в 7-й раз выиграл Суперкубок России
20:37 (мск), источник: ТАСС

Россиянки выиграли эстафету 4×100 м комплексным плаванием на чемпионате Европы

ГЛАЗГО /Великобритания/, 9 августа. /ТАСС/. Женская сборная России заняла первое место в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Глазго.

Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Мария Каменева финишировали с результатом 3 минуты 54,22 секунды. Вторыми стали датчанки (3.56,69), тройку замкнули британки (3.56,91).

Этой эстафетой завершились соревнования по плаванию на чемпионате Европы. Российская команда завоевала 26 медалей на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Сборная России победила в общем зачете соревнований по плаванию, в активе команды 10 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых наград, вторыми стали британцы (9−7−8), третьими — итальянцы (6−5−11).

Российские пловцы в Глазго показали лучший за всю историю выступлений на ЧЕ, включая советское время.

На объединенном чемпионате Европы российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 51 медаль (24 золотые, 15 серебряных, 12 бронзовых). Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине, турнир завершится 12 августа.

 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
"Я готов ждать до 2024 года"
«Уфа» обыграла «Прогрес» в матче квалификации Лиги Европы
«СЭ» назвал сумму отступных в контракте Смолова с «Локомотивом»
Малкин и Ковальчук предложили Дзюбе сыграть в хоккей (видео)
Нападающий «Зенита» перешел в «Урал» на правах аренды
Россиянка Юлия Ефимова стала абсолютной чемпионкой Европы
«Атлетико» объявил о приобретении форварда «Милана» за €15 млн
Хоккейный «Спартак» теперь будет играть на «ЦСКА Арене»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь