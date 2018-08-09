Россиянки выиграли эстафету 4×100 м комплексным плаванием на чемпионате Европы

Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Мария Каменева финишировали с результатом 3 минуты 54,22 секунды. Вторыми стали датчанки (3.56,69), тройку замкнули британки (3.56,91).

Этой эстафетой завершились соревнования по плаванию на чемпионате Европы. Российская команда завоевала 26 медалей на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Сборная России победила в общем зачете соревнований по плаванию, в активе команды 10 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых наград, вторыми стали британцы (9−7−8), третьими — итальянцы (6−5−11).

Российские пловцы в Глазго показали лучший за всю историю выступлений на ЧЕ, включая советское время.