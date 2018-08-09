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9 августа, источник: ТАСС

Российские пловцы установили в Глазго рекорд по числу наград на чемпионатах Европы

ГЛАЗГО /Великобритания/, 9 августа. /ТАСС/. Сборная России по плаванию установила рекорд по числу наград на чемпионатах Европы за всю историю.

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Чемпионат Европы по плаванию завершился в Глазго в четверг женской эстафетой 4×100 м комплексным плаванием. Россиянки одержали победу в этой дисциплине, эта золотая награда стала десятой для отечественных пловцов на этом турнире. Всего российская команда завоевала 26 медалей на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Сборная России победила в общем зачете соревнований по плаванию, в активе команды также 10 серебряных и шесть бронзовых наград, вторыми стали британцы (9−7−8), третьими — итальянцы (6−5−11).

Отечественные пловцы во второй раз в истории (без учета соревнований на открытой воде) завоевали десять золотых медалей на чемпионате Европы. Они повторили результат чемпионата Европы 1981 года — самого успешного для советских пловцов. В 1981 году они завоевали 24 медали, из которых семь серебряных и семь бронзовых.

Великобритания была второй в общекомандном зачете в прошлом году на чемпионате мира в Будапеште, а сейчас мы были у них дома и обыграли их. При этом это лучшее выступление за всю историю. Так команда никогда не выступала.
Вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине, турнир завершится 12 августа. Сборная России на данный момент лидирует в общекомандном зачете соревнований.

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