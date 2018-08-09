Российские пловцы установили в Глазго рекорд по числу наград на чемпионатах Европы

Великобритания была второй в общекомандном зачете в прошлом году на чемпионате мира в Будапеште, а сейчас мы были у них дома и обыграли их. При этом это лучшее выступление за всю историю. Так команда никогда не выступала.

Вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко