Рекордсмен мира Колесников: Хочу превзойти результаты Майкла Фелпса

Сборная России по плаванию на чемпионате Европы в Глазго установила новый рекорд по числу завоеванных медалей за всю историю выступлений на этом турнире. Одним из главных героев команды стал Климент Колесников. Спортсмен, которому только 9 июля исполнилось 18 лет, завоевал три золота, два серебра, бронзу и установил новый рекорд мира на дистанции 50 метров на спине — ровно 24 секунды. В интервью ТАСС пловец рассказал о своих амбициозных планах, увлечении баскетболом и спортивной злости.

— Вы довольно резко ворвались в элиту мирового плавания, поэтому многие только на этом чемпионате Европы узнали ваше имя. Кстати, Климент — довольно необычное имя для нашей страны. В честь кого вас назвали родители?

— У нас верующая семья, и когда родители думали над именем, решили дать мне его в честь святого Климента Охридского. Полное имя у меня Климент, а сокращенно Клим, как меня и называют в команде.

— Чем вы занимаетесь помимо плавания?

— Сейчас времени не очень много, а так люблю поиграть в баскетбол, просто безумно люблю. Если у меня возникает свободное время и есть возможность попасть на площадку, то постоянно зову ребят играть в баскетбол. Есть сокомандники, которые тоже любят покидать мяч. Даже сюда привезли баскетбольный мяч, так что думаем побросать его после соревнований.

Плюс люблю играть в настольный теннис, да и в другие активные игры, такие как волейбол, футбол. Но больше всего нравится баскетбол.

— Классический или «три на три»?

— У нас сейчас не так много ребят, которые играют, так что обычно «три на три». Или просто кидаем мяч. А если хочется сыграть в классический, то иду на специальную баскетбольную базу в Москве. Несколько площадок есть в парках, там обычно много ребят собирается.

— Есть ли у вас любимые баскетбольные команды в России или в НБА?

— В НБА есть любимая команда — «Бостон Селтикс». Пока на матчах не был, но если выдастся возможность, то обязательно схожу.

— Вы совсем недавно закончили школу. Понятно, что основное время уходило на тренировки, но, быть может, есть школьные предметы, которые интересовали?

— Есть предметы, которые даются легче остальных: например, математика. Примеры с вычислениями даются мне легче всего. У меня даже получалось спокойно относиться к геометрии, с ней у меня было все очень хорошо.

— Есть ли уже мысли получить высшее образование? И если да, то какое? Спортивное?

— Безусловно, образование нужно получать, так как спортивная карьера закончится, а после нее хочется уходить уже с высшим образованием. Надо понимать, что делать и кем быть потом. Время есть. Сейчас пока поступил в спортивный университет.

— При этом вас отличает хорошее знание английского языка.

— Моя бабушка по папиной линии в свое время преподавала английский в школе. И когда в третьем классе я начал учить английский, она со мной усердно занималась класса до девятого. Не могу сказать, что английский у меня очень хороший, но разговаривать на нем я спокойно могу. Что помогает мне общаться с ребятами из других команд, давать короткое интервью.

Сейчас все понимают, что без английского языка никуда, и я тоже буду продолжать работать над знаниями, потому что впереди меня может ожидать большое будущее. Если все сложится, то владение иностранным языком пригодится в гораздо больших масштабах, чем сейчас.

— Уже отмечали, что после побед вас стали чаще узнавать. Ощущаете повышенный интерес к своей персоне?

— Не знаю, следили ли они за мной до этого или нет, но сейчас известные мне ребята, с которыми я не здоровался, поскольку не был с ними знаком, стали сами подходить, поздравлять, жать руку. Иногда делимся мнением о том, как кто проплыл, как настроение.

Так что круг общения со спортсменами из других стран увеличивается. И это очень интересно, это дает много новой информации и опыт.

— Кто-то из них уже говорит: «Ну все, ждем десять золотых медалей Олимпиады»?

— Да, есть ребята, с которыми мы иногда шутим друг над другом. Тот же Милак Кристоф, парень из Венгрии. Мы друг друга подкалываем. Он говорит: «Ну все, самый лучший пловец мира, сейчас все выиграешь».

Но если серьезно, то, бывает, подходят ребята, поддерживают, говорят, что надеются, что я смогу выиграть золото Олимпиады.

— Кстати, что позволило за минувший год сделать такой качественный рывок? Потому что на чемпионате мира в Будапеште вы стали четвертым на 200 метрах, а на 50 даже не попали в финал.

— Была проделана большая работа над ошибками, над техникой: мы разбирали все до мельчайших деталей. Но даже сейчас остаются ошибки, которые еще нужно разбирать, потому что невозможно все довести до идеала.

Поэтому мы постарались искоренить все мелочи. Плюс появилась спортивная злость после четвертого места на чемпионате мира.

— Какова заслуга вашего тренера Дмитрия Лазарева?

— Я у него плаваю с семи лет. Им была проделана огромная работа. Тренер составляет весь график тренировок, он знает, какие тренировки мне подходят, по всем вопросам подсказывает. Если у меня на тренировке что-то не получается, чего я сам не могу заметить, Дмитрий Геннадьевич со стороны делает корректировки и изменения, и они помогают.

Тренерскую работу часто не замечают, но она огромна. При этом не только работа моего тренера, но и многих других специалистов, которые помогали. В мои достижения вклад внесло большое число людей, но все в итоге акцентируют внимание на спортсмене. Я это понимаю, но когда об этом задумываешься, становится немного обидно, что тренера и этих специалистов мало кто знает. Им огромное спасибо.

— Кстати, после мирового рекорда телекомпания BBC взяла комментарий у британца, который представился вашим тренером. Что за история?

— Просто прошла некорректная информация. Я тренируюсь в клубе «Энергетический стандарт», а главным тренером этого клуба является Джеймс Гибсон из Великобритании. Он ездит постоянно вместе с клубом и как главный тренер помогает с тренировочным графиком сборов. А график непосредственно моих тренировок и все остальное полностью составляет Дмитрий Лазарев.

— Был ли раньше пловец, на которого бы хотелось равняться?

— У меня кумиров в плавании не было, единственный, на ком я акцентировал внимание, был Майкл Фелпс. Но на нем все акцентировали внимание, потому что он лучший пловец планеты, он много кого вдохновлял.

А так на протяжении карьеры плавать меня подстегивал папа, который и привел меня в плавание. Уже потом, когда мне исполнилось лет 15, он понял, что я стал самостоятельным и меня лишний раз подстегивать не нужно. Но отец во многом мне помог, сделал все, чтобы я никуда не свернул.

— А вот у Фелпса сворачивать несколько раз получалось. В этом не стоит равняться на него, да?

— Я не стремлюсь быть как Фелпс. Но его очень хочется превзойти. У меня была мысль о том, что это возможно. Если усердно работать, то можно добиться большего, пусть это и очень тяжело дастся. Но если ты трудолюбивый, целеустремленный, то эта цель досягаема. Если Фелпс это уже сделал, то почему это не под силу другому?

— В каких дисциплинах рассчитываете быть лучшим?

— Спина, кроль, надеюсь, что и комплекс не будет отставать. Может быть, баттерфляй, когда придет время.

— В следующем году чемпионат мира, на который вы поедете в статусе одного из фаворитов. Чего бы хотелось добиться?

— На чемпионате мира соперники будут намного сильнее, там будут и американцы, и австралийцы, и китайцы. На той же спине эти ребята плывут близко к мировому рекорду, так что борьба будет очень сильной и отставать от них нельзя.

Можно сказать, что будет репетиция Олимпийских игр, до которых остается совсем немного. Не знаю, как все пойдет и что случится, но надеюсь на лучшее.

— Чемпионат мира, как Олимпиада, пройдет в Азиатском регионе — в Южной Корее. А финалы там тоже будут утром, как и на Играх 2020 года в Токио?

— Не знаю, но, скорее всего, они будут, как и всегда, вечером. А что касается утренних финалов на Олимпиаде, то меня это не смутило, хотя и показалось странным. Но ничего особенного в этом, думаю, не будет, если войдем в режим.

— А вы сова или жаворонок?

— Ни то ни другое, для меня не принципиально, когда плыть. Если в предолимпийский год подстроиться под график Олимпиады, то можно перенести вечерний настрой на утро. Ничего страшного в этом нет.

— О классическом образовании уже поговорили. А что с антидопинговым? Другой российский спортивный талант Данил Лысенко не смог поехать на чемпионат Европы по легкой атлетике, где был главным претендентом на победу в прыжках в высоту. И все потому, что пропустил три допинг-контроля подряд, не указав нужной информации в системе ADAMS.

— В системе ADAMS я нахожусь после первого моего юношеского чемпионата Европы, где я установил рекорд на 100 метрах на спине. Мне показали, как и что там нужно делать. На специальном сайте у каждого спортсмена есть свой логин и пароль, все заходят туда и заполняют информацию о том, где ты находишься, где тренируешься на ближайшие месяцы. И место, где будешь жить.

При этом отводится один час на то, чтобы комиссар из антидопинговой службы мог приехать и взять допинг-пробу на проверку. Я все это делаю, все заполняю, поскольку отношусь к этому очень серьезно. Я понимаю, что могут быть проблемы, поэтому внимательно слежу.

— А с другими мерами предосторожности знакомы? К примеру, что нельзя пить из распечатанных бутылок?

— Все эти правила соблюдаю, тем более в последнее время, раз вышел на такой уровень, надо следить за всем. Те же бутылки, которые выдают, тщательно проверяю.

— После чемпионата Европы какие планы?

— Почти две недели отдохну, а потом, скорее всего, отправлюсь на сбор национальной команды. В октябре будет старт на юношеских Олимпийских играх. На Кубки мира не поеду, потому что будет тяжеловато.

— Лето и правда получилось насыщенным спортивными событиями. Вы любите баскетбол, а как обстоят дела с футболом? Смотрели матчи чемпионата мира в России?

— Футбол я не так сильно люблю и особо за ним не слежу. Слышал, что наша сборная заняла шестое место, что это вызвало большой ажиотаж. Видел улыбки наших ребят, которые болели за сборную, матчи которой я все-таки смотрел. Знаю, что чемпионат мира получился непредсказуемым и все команды были приблизительно равны по силам, поэтому никто и не мог предсказать, кто выйдет в следующий раунд.

— А есть ли ощущение, что футболу слишком много внимания уделяется по сравнению с другими видами спорта?

— Да, есть такое. Обидно, что футбол превозносят над остальными видами спорта. Все заголовки спортивных изданий связаны именно с ним. Вот у нас прошел чемпионат Европы, в интернете открываешь спортивную страницу, а там все о футболе. И понимаешь, что никто не следит и даже не знает о наших успехах. Если СМИ рассказывают, то в интернете появляются заголовки, а так футбол затмевает все напрочь.