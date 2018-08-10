Без эйфории: что значит победа России на чемпионате Европы

Источник: AFP 2018

Сборная России по плаванию триумфально завершила чемпионат Европы, который прошел в Глазго в рамках мультиспортивного турнира по летним олимпийским видам. 26 медалей, из которых десять золотых — отличный результат, лучший за много лет. Позади остались сильные сборные Великобритании, Италии, Венгрии и Франции. А если сравнить эти результаты с теми, что были показаны в конце июля на чемпионате США?

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ОЛИМПИЙСКАЯ ПРОГРАММА

Обычно чемпионаты Европы в середине олимпийского цикла рассматриваются исключительно как этап подготовки к Олимпиаде. Но этап важный, поскольку турнир является главным в году, и подводка ведется соответствующим образом.

Потому логично было бы пересчитать медальный зачет чемпионата Европы, выбрав только олимпийские виды плавательной программы. А их в Токио-2020 будет на три больше, чем в Рио-2016, поскольку добавились дистанции 800 м вольным стилем у мужчин, 1500 вольным стилем у женщин и комбинированная смешанная эстафета 4 по 100 м.

В олимпийских видах сборная России также выиграла медальный зачет: восемь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых. У сборной Великобритании 7−5−7, а у сборной Италии — 6−4−10.

При этом бросаются в глаза проблемные виды. Это мужской вольный стиль, где в шести личных видах у нашей команды только одна медаль — бронза Михаила Довгалюка на 200 м. Четыре года назад в Берлине у россиян также была только одна медаль — золото Владимира Морозова на «полтиннике». А в 2010-м в Будапеште Евгений Лагунова и Никита Лобинцев взяли два серебра на 100 и 200 м. Ситуация из года в год остается на том же уровне, и качественного скачка у кролистов нет. И даже эстафета 4×100 м в нынешнем году оказалась сильна благодаря «спинистам».

Климент КОЛЕСНИКОВ | Источник: AFP 2018

У мужчин нет также шансов в баттерфляе и комплексном плавании. И не видно никого, кто мог бы за два года существенно прибавить. В плавании на спине и в брассе ситуация лучше. Евгений Рылов и Климент Колесников готовы бороться с любыми соперниками, как и Антон Чупков. Но кто, кроме них? Спинист Григорий Тарасевич оказался неуспешен в финале, как и брассист Кирилл Пригода, оставшийся без наград во всех финалах.

Если посмотреть на результаты женского турнира, то наши девушки завоевали медали во всех видах плавания. Даже казавшиеся бесперспективными дистанции 200 и 800 м вольным стилем принесли сборной России бронзовые награды. Без шансов только в комплексном плавании, как и у мужчин. Нет сейчас в нашей команде универсалов хотя бы европейского уровня.

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В СРАВНЕНИИ С США

В борьбе с европейскими соперниками россияне вполне конкурентоспособны. И было бы интересно сравнить их результаты с теми, что покажут спортсмены на Pan Pacific, где скоро будут соревноваться и сборная США, и сборная Японии, и сборная Австралии. А ведь есть еще и команда Китая, которая может преподнести сюрпризы на любой дистанции.

Но пока сравнить европейские результаты можно только с теми, что были показаны в конце июля на чемпионате США в Ирвайне. Поскольку там не было эстафет, а только личные дисциплины, то можно просто предположить, что сборная России поборется с командой США в любой из эстафет, кроме женских 4×100 м и 4×200 м вольным стилем. На чемпионате Европы в «олимпийских» эстафетах у сборной России два золота и два серебра.

С теми результатами, которые американцы показали на национальном чемпионате, они бы вынесли Европу в одну калитку, завоевав больше 30 наград — по десятку и больше каждого достоинства.

Что осталось бы у сборной России? Золотые медали Евгения Рылова (спина), Антона Чупкова (брасс) и Юлии Ефимовой (брасс) на дистанциях 200 м. Климент Колесников и Анастасия Фесикова стали бы серебряным и бронзовыми призерами в плавании на спине на дистанции 100 м, брассисты Ефимова и Чупков взяли бы серебро и бронзу на стометровке, а Светлана Чимрова стала бы бронзовым призером на стометровке баттерфляем.

Анастасия ФЕСИКОВА, Светлана ЧИМРОВА, Юлия ЕФИМОВА и Мария КАМЕНЕВА празднуют победу в эстафете | Источник: AFP 2018

Получается 3−2−3 в личных видах. И если прибавить пару потенциальных медалей в эстафетах, все выглядит неплохо. Но опять же, это без учета результатов пловцов из Австралии, Японии и Китая.

Способна ли наша сборная прибавить к Олимпиаде-2020? Вполне. У России молодая команда. Рылов, Чупков, Колесников еще не вышли на пик своих возможностей, и где этот пик — никто не знает. Ефимова и Фесикова — звезды, которые могут выступать на высочайшем уровне как минимум до Токио. Чимрова выросла в спортсменку мирового уровня, а ей всего 22 года. Потенциал у сборной России довольно высокий, но не стоит думать, что наша команда уже готова выступать на том же уровне, что и сборная США, в которую уже попали 16-летние школьники Джанлука Урландо, который плывет быстрее Майкла Фелпса в том же возрасте, и Реган Смит, которая бьет юниорские рекорды в плавании на спине.