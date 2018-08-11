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14:34 (мск), источник: Sport24

5 главных русских героев чемпионата Европы по плаванию

Они выиграли 12 золотых медалей.

Источник: Sport24

В Глазго завершился чемпионат Европы по плаванию. Наши спортсмены выиграли командный зачет, завоевав 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. Sport24 рассказывает о главных лицах русского плавания, без которых бы этот триумф не состоялся.

Юлия Ефимова (4 золота и 1 серебро)

Уроженка Грозного подошла к европейскому первенству не на пике, она набирала форму по ходу турнира, но побеждать начала сразу же. На всех дистанциях Юлия считалась главным фаворитом. И Ефимова не дала ни малейшего повода усомниться в себе. Она выиграла все личные дисциплины в брассе, а также помогла завоевать золото и серебро в комбинированных эстафетах. Именно ее рывок вывел женскую команду на первое место и позволил стать недосягаемой. Уникальное золото, первое в истории страны в женской комбинированной эстафете.

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Климент Колесников (3 золота, 2 серебро и 1 бронза)

После этого ЧЕ Колесникова можно называть либо вундеркиндом, либо феноменом. Выбирайте понравившийся вариант! В конце декабря 2017 года он уже стал четырехкратным чемпионом Европы, но это были соревнования на короткой воде. Менее престижные. А на настоящем ЧЕ Климент раскрылся полностью.

В первый день соревнований Колесникову доверили четвертый этап эстафеты 4×100 м вольным стилем, а главная его специализация — «спина»! Но Колесников справился с задачей и помог завоевать для нашей команды первое континентальное золото за 8 лет. А на следующий день, на дистанции 50 м на спине, Климент выиграл золото с мировым рекордом. Спустя два дня Колесников вновь был первым, на этот раз на дистанции вдвое длиннее. В конце турнира он также помог комбинированным эстафетным командам завоевывать серебряные медали, дважды заканчивая свой первый этап на первом месте. Не забыл Колесников установить рекорд Европы на 100-метровке вольным стилем. Парню всего 18 лет, а он уже реальная суперзвезда. Таких уникумов в России не появлялось очень давно.

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Евгений Рылов (2 золота и 1 серебро)

Перед стартом ЧЕ появились слухи, что у Рылова проблемы со здоровьем, и его участие под вопросом. Но слухи оказались слухами, и Евгений показал себя во всей красе. Уже в первый день соревнований спинист Рылов начинал мужскую эстафету 4×100 вольным стилем и закончил первый этап в группе лидеров, что помогло команде взять золотые медали. Спустя три дня в заплыве на 100 м на спине Рылов большую часть дистанции в топ-3 не попадал, и лишь классный рывок на последних метрах обеспечил ему второе место. Но коронная дистанция Евгения — 200 м на спине. В финальном заплыве на этой дистанции Рылов уплыл от всех метров на 15−20. Пропасть! Попутно он установил новый рекорд Европы — 1.53,36! Но после финиша в интервью заявил, что недоволен своим выступлением. Максималист — главная характеристика для Рылова.

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Анастасия Фесикова (2 золота и 1 серебро)

До ЧЕ в Глазго Анастасия Фесикова брала личную медаль на международных стартах в последний раз еще пять лет назад на Универсиаде. Но все равно в Шотландию Фесикова ехала в качестве капитана сборной. И статус она оправдала.

Уже в квалификационном заплыве на 50 м на спине Анастасия обновила свой же рекорд России — 27,23 с. В финале Фесикова вплоть до финишного касания боролась за победу, уступив всего 0,08 с. Но коронную «сотню» Анастасия забрала без вопросов, опередив серебряную медалистку на 0,17 с. В женской комбинированной эстафете бодрое начало Фесиковой позволило команде претендовать на победу, которая в итоге досталась российской сборной. Фесикова вернулась по-настоящему.

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Антон Чупков (1 золото, 1 серебро и 1 бронза)

Антон Чупков это лучший брассист на дистанции 200 м мира. В финальном заплыве на дистанции вдвое короче Антон выжал из себя все, но смог стать лишь третьим, зато с новым рекордом России (58,96 с.). А на своей профильной дистанции в решающем заплыве Чупков решил обновить собственный европейский рекорд — на 0,16 с. После финиша он даже расстроился, до мирового достижения не хватило чуть. Участвовал Антон и в комбинированной мужской эстафете, помог команде завоевать серебро. Антону всего 21. Сборная рассчитывает на него на всех крутейших плавательных стартах ближайших лет.

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Владимир Афанасьев

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