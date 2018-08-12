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11:21 (мск), источник: Sport24

Трагедия в Италии: медуза убила 7-летнюю чемпионку по плаванию. Ей прочили великое будущее

Сдержать слезы не получится.

Источник: Sport24

Несмотря на юный возраст, Гайя Тримарки считалась одной из самых талантливых и перспективных пловчих как в своей стране, так и во всем мире. Но великого будущего у 7-летней спортсменки не будет. И это ужасно.

Что произошло

Девочка отдыхала вместе с родителями на Филиппинах, в муниципалитете Карамон. Ребенку нравилось собирать ракушки, поэтому она часто сидела на пляже, занимаясь любимым делом. Инцидент произошел, когда Гайя ныряла за раковинами: на девочку напала опасная медуза.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Она нырнула, а потом мы услышали, как она внезапно закричала от боли. Один из лодочников сказал нам, что мою дочь ужалила медуза. У Гайи сильно посинели ноги и бедра, она самостоятельно вытаскивала из них ядовитые колючки. На берегу не оказалось ни спасателей, ни аптечки!» — цитирует мать спортсменки Daily Mirror.

Первую помощь пострадавшей попытался оказать лодочник — единственный человек, который был на берегу. Он обработал рану бензином, стараясь «прижечь» места укуса. В течение часа девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако врачи оказались бессильны и не смогли помочь ей.

У Гайи была диагностирована острая аллергическая реакция, которая в итоге привела к смерти. Она погибла во время проведения очередного чемпионата Европы по плаванию. 7-летняя пловчиха являлась многократным победителем соревнований в своем возрасте. Многие специалисты считали ее будущей звездой мирового масштаба.

Владимир Афанасьев

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