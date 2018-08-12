Россиянин Беляев выиграл серебро ЧЕ в плавании на открытой воде на дистанции 25 км

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Сборная России лидирует в общекомандном зачете, завоевав 59 медалей (28 золотых, 17 серебряных и 14 бронзовых). На втором месте идет команда Великобритании, в активе которой 66 наград (22−25−19). Турнир завершится 12 августа.