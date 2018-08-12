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16:32 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Беляев выиграл серебро ЧЕ в плавании на открытой воде на дистанции 25 км

ГЛАЗГО /Великобритания/, 12 августа. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Беляев завоевал серебро на чемпионате Европы в плавании на открытой воде на дистанции 25 км. Соревнования проходят на озере Лох-Ломонд в Шотландии.

Россиянин преодолел дистанцию за 4 часа 57 минут 54,6 секунды. Победителем стал венгр Кристоф Разовски (4:57.53,5), тройку замкнул итальянец Маттео Фурлан (4:57.55,8).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Сборная России лидирует в общекомандном зачете, завоевав 59 медалей (28 золотых, 17 серебряных и 14 бронзовых). На втором месте идет команда Великобритании, в активе которой 66 наград (22−25−19). Турнир завершится 12 августа.

*Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в статусе авторизованных нейтральных атлетов (ANA).

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