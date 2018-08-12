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17:43 (мск), источник: ТАСС

Сборная России выиграла одну медаль на чемпионате Европы по плаванию на открытой воде

ГЛАЗГО /Великобритания/, 12 августа. /ТАСС/. Сборная России заняла шестое место в неофициальном общекомандном медальном зачете на чемпионате Европы по плаванию на открытой воде, который завершился в Глазго. Россияне завоевали одно серебро.

Турнир завершился заплывом на 25 км у женщин. Победу одержала итальянка Арьянна Бриди, преодолевшая дистанцию за 5 часов 19 минут 34,6 секунды, на прошлом чемпионате Европы она выиграла бронзу в плавании на 10 км. Второй стала голландка Шарон ван Раувендал, проигравшая 0,1 секунды, третьей — француженка Лара Гранжон (+8,2). Лучшей из россиянок стала Анастасия Крапивина, финишировавшая восьмой (+5.21,9), Ольга Козыдуб заняла 11-е место (+8.54,5), Дарья Кулик — 13-е (12.45,2). Единственную медаль сборной России принес Кирилл Беляев, который в воскресенье стал вторым в плавании на 25 км.

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Всего на чемпионате Европы было разыграно семь комплектов медалей. Победу в медальном зачете одержала сборная Нидерландов, в активе которой четыре золота, серебро и бронза. Второй стала венгерская команда, завоевавшая два золота и серебро, итальянцы заняли третье место с четырьмя медалями (1−1−2). Также награды на чемпионате выиграли немцы (0−2−1) и французы (0−1−3).

Чемпионат Европы по плаванию на открытой воде прошел в пятый раз. Впервые соревнования состоялись в 2008 году, также они проходили в 2011, 2012 и 2016 годах. Сборная России впервые с 2008 не выиграла ни одного золота. Тогда на турнире в израильском Эйлате россияне завоевали одно серебро.

На прошлом чемпионате Европы в голландском Хорне сборная России выиграла золото и серебро, заняв четвертое место в медальном зачете. Самым успешным европейским первенством для российских пловцов стал турнир в итальянском Пьомбино в 2012 года, где они завоевали две золотые награды.

Турнир проходит в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Сборная России лидирует в общекомандном зачете, завоевав 60 медалей (28 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых). На втором месте идет команда Великобритании, в активе которой 67 наград (23−25−19). Турнир завершится 12 августа.

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