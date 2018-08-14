Ефимова: Боюсь, что эти 4 года тренировок и подготовки перед ОИ-2020 пройдут зря
Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова не исключила, что у отечественных спортсменов снова могут возникнуть проблемы с допуском на Игры-2020.
Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова не исключила, что у отечественных спортсменов снова могут возникнуть проблемы с допуском на Игры-2020.
«Это политика. Нельзя исключать, что перед Играми-2020 в адрес России снова придумают
Сменить спортивное гражданство, как Ольга Забелинская, чтобы избежать проблем? У каждого российского спортсмена есть опасения, что перед Олимпиадой в Токио нашу страну снова попытаются не допустить до турнира. Я бы подобного не сделала, но каждый атлет идёт к медали, и было бы очень обидно лишиться её