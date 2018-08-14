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01:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Ефимова: Боюсь, что эти 4 года тренировок и подготовки перед ОИ-2020 пройдут зря

Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова не исключила, что у отечественных спортсменов снова могут возникнуть проблемы с допуском на Игры-2020.

Источник: РИА "Новости"

«Это политика. Нельзя исключать, что перед Играми-2020 в адрес России снова придумают какие-либо обвинения. Я боюсь, что эти четыре года тренировок и подготовки пройдут зря.

Сменить спортивное гражданство, как Ольга Забелинская, чтобы избежать проблем? У каждого российского спортсмена есть опасения, что перед Олимпиадой в Токио нашу страну снова попытаются не допустить до турнира. Я бы подобного не сделала, но каждый атлет идёт к медали, и было бы очень обидно лишиться её из-за того, что ты выступаешь не под тем флагом. В конце концов, можно принять участие и в нейтральном статусе. На смену гражданства я бы не пошла, — приводит слова Ефимовой RT.

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