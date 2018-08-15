Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Атлетико
Футбол. Еврокубки
14.08
Видеотон0
Мальме0
Футбол. Еврокубки
14.08
Динамо З1
Астана0
Футбол. Еврокубки
14.08
Шкендия0
Зальцбург1
Футбол. Еврокубки
14.08
Спартак Тр1
Црвена Звезда2
Футбол. Еврокубки
14.08
Аякс3
Стандард Л0
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
11Еременко — в «Спартаке»: кто еще переходил из ЦСКА
15:04 (мск), источник: БЕЛТА

Паралимпиец Игорь Бокий завоевал две золотые награды на старте ЧЕ по плаванию в Дублине

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паралимпиец Игорь Бокий завоевал две золотые награды на стартовавшем в Дублине (Ирландия) чемпионате Европы по плаванию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На одной из своих коронных дистанциях — 100 м баттерфляем — белорус в категории S13 (слабовидящие) занял первое место, показав результат 53,95 сек., не дотянув всего лишь 0,1 сек. до повторения своего же мирового рекорда. На дистанции 100 м брассом Игорь Бокий победил также уверенно — 1 мин. 05,97 сек. Серебряную награду в этом финальном заплыве завоевал другой белорус Владимир Изотов — 1 мин. 07,69 сек.

Читайте также
Пловец Игорь Бокий завоевал три золотые награды на ЧМ среди паралимпийцев в Мехико

Игорь Бокий, который является 11-кратным паралимпийским чемпионом, сегодня в вечерней программе соревнований имеет хорошие шансы завоевать очередную медаль. В квалификации он с лучшим временем (2 мин. 08,11 сек.) преодолел 200 м комплексным плаванием.

В категории S11 (тотально незрячие) золотую награду в плавании 50 м вольным стилем завоевал также представитель белорусской команды Георгий Зудилов — 27,01 сек.

Третье место среди атлетов с минимальными нарушениями опорно-двигательного аппарата (SB9) заняла белоруска в финале на 100 м брассом Александра Свадковская, бронзовая награда в активе Анастасии Зудиловой, которая сумела преодолеть также 100 м брассом в категории SB12.

Чемпионат Европы по плаванию среди паралимпийцев в Дублине продолжится до 19 августа.

 В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
Лера Кудрявцева родила дочь и показала ее в Instagram
«Реал» против «Атлетико»: мадридская война за Европу
Моуринью должен уступить место Зидану. Чем скорее, тем лучше
СМИ: Хавбек «Ливерпуля» близок к переходу в ЦСКА
Вернблум уйдет в ПАОК, «Милан» отказался от Промеса. Слухи дня
Сменщика лучшего игрока ЧМ-2018 в «Реале» оценили в 200 млн
Футболист рассказал, как смог спастись при обвале моста в Генуе
«Зенит» не рассматривает аренду форварда в «Сампдорию»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь