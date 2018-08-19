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17:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Майкл Фелпс захандрил

Многократный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс рассказал о борьбе с депрессией. Его слова приводит CNN.

Источник: Reuters

«Знаете, две-три недели назад я перенес довольно страшный приступ депрессии. Это то, что будет продолжаться на протяжении моей жизни, но я все больше узнаю себя и понимаю, почему я переживаю это», — признался пловец.

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По словам спортсмена, он обратился к терапии, после чего почувствовал себя лучше. «Я хотел бы изменить ситуацию, хотел бы спасти жизнь, если смогу. Знаете, это важнее, чем выиграть золотую медаль», — добавил он.

Фелпс, завершивший спортивную карьеру после Олимпийских игр 2016 года, работает над повышением осведомленности людей о депрессии и других душевных болезнях.

Пловец является единственным в истории спорта 23-кратным олимпийским чемпионом и 26-кратным чемпионом мира. Американец — абсолютный рекордсмен по количеству олимпийских наград (28) и обладатель нескольких мировых рекордов.

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