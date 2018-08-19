Майкл Фелпс захандрил
Многократный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс рассказал о борьбе с депрессией. Его слова приводит CNN.
Многократный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс рассказал о борьбе с депрессией. Его слова приводит CNN.
«Знаете,
По словам спортсмена, он обратился к терапии, после чего почувствовал себя лучше. «Я хотел бы изменить ситуацию, хотел бы спасти жизнь, если смогу. Знаете, это важнее, чем выиграть золотую медаль», — добавил он.
Фелпс, завершивший спортивную карьеру после Олимпийских игр 2016 года, работает над повышением осведомленности людей о депрессии и других душевных болезнях.
Пловец является единственным в истории спорта 23-кратным олимпийским чемпионом и 26-кратным чемпионом мира. Американец — абсолютный рекордсмен по количеству олимпийских наград (28) и обладатель нескольких мировых рекордов.