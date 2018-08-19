Майкл Фелпс захандрил

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«Знаете, две-три недели назад я перенес довольно страшный приступ депрессии. Это то, что будет продолжаться на протяжении моей жизни, но я все больше узнаю себя и понимаю, почему я переживаю это», — признался пловец.

По словам спортсмена, он обратился к терапии, после чего почувствовал себя лучше. «Я хотел бы изменить ситуацию, хотел бы спасти жизнь, если смогу. Знаете, это важнее, чем выиграть золотую медаль», — добавил он.

Фелпс, завершивший спортивную карьеру после Олимпийских игр 2016 года, работает над повышением осведомленности людей о депрессии и других душевных болезнях.